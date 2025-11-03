हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लौरा वोल्वार्ड्ट या हरमनप्रीत कौर, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? भारत और दक्षिण अफ्रीका की कप्तान की एजुकेशन डिटेल्स

Harmanpreet Kaur and Laura Wolvaardt Education: क्या आपको पता है कि हरमनप्रीत कौर कितनी पढ़ी लिखी हैं? चलिए आपको उनके साथ लौरा वोल्वार्ड्ट की एजुकेशन के बारे में भी बताते हैं. कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है?

By : शिवम | Updated at : 03 Nov 2025 06:42 PM (IST)
हरमनप्रीत कौर का नाम अभी हर क्रिकेट फैंस की जुबां पर है, उनकी कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहला वर्ल्ड कप खिताब जो जीता है. देश का नाम गौरवान्वित करने वाली हरमनप्रीत कौर कितनी पढ़ी लिखी हैं? इससे खैर कोई फर्क तो नहीं पड़ता लेकिन उनके फैंस जरूर ये जानने के इच्छुक होंगे. चलिए उनके साथ आपको बताते हैं कि साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट कितनी पढ़ी लिखी हैं.

36 वर्षीय हरमनप्रीत कौर ने 2009 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. वह अभी 300 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं. उन्होंने भारत के लिए 6 टेस्ट, 161 वनडे और 182 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में क्रमश 200, 4409 और 3654 रन बनाए हैं.

कितनी पढ़ी लिखी हैं हरमनप्रीत कौर?

हरमनप्रीत कौर का जन्म 8 मार्च, 1989 को पंजाब के मोंगा में हुआ था. उनके विकिपीडिया के अनुसार उन्होंने मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त करने का दावा किया था, लेकिन बाद में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में उनकी मानद नियुक्ति के बाद पंजाब पुलिस द्वारा की गई जांच में ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया. उनके एक परिचित के अनुसार, उन्होंने पंजाब के जालंधर स्थित गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के हंस राज महिला महाविद्यालय से पढ़ाई की थी.

कितनी पढ़ी लिखी हैं लौरा वोल्वार्ड्ट?

लौरा वोल्वार्ड्ट ने 2017 में पार्कलैंड्स कॉलेज से 7 डिस्टिंक्शन के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, उन्होंने अपनी क्लास में टॉप किया था. इसके साथ ही उन्होंने अन्य हेड-प्रीफेक्ट, कॉनर फिक के साथ हेड-प्रीफेक्ट के रूप में भी काम किया.

पहली बार फाइनल खेली साउथ अफ्रीका

भारत ने इससे पहले 2005 और 2017 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश किया था, तब टीम फाइनल हार गई थी. रविवार को अपने तीसरे फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता. ये साउथ अफ्रीका का पहला वर्ल्ड कप फाइनल था. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 298  रन बनाए थे, साउथ अफ्रीका 246 रनों पर सिमट गई थी. शेफाली वर्मा फाइनल में प्लेयर ऑफ़ द मैच चुनी गई थी, उन्होंने 87 रन बनाए थे और 2 विकेट भी लिए थे. दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट चुनी गई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 03 Nov 2025 06:42 PM (IST)
Indian Women Cricket Team World Cup Champion Women''s World Cup 2025 Laura Wolvaardt HARMANPREET KAUR
