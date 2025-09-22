हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहारिस रऊफ की पत्नी ने उगला जहर, भारत से हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी की वाइफ ने लिखा बेशर्मी भरा पोस्ट

Haris Rauf Wife Shameless Post On Instagram: भारत ने पाकिस्तान को जो करारी शिकस्त दी, वो पाकिस्तानी खिलाड़ी भूल नहीं पा रहे हैं. हारिस रऊफ के बाद अब उनकी पत्नी ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला है.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 22 Sep 2025 09:20 PM (IST)
Haris Rauf Wife Post On IND vs PAK Asia Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप सुपर-4 में खेले गए मुकाबले में खूब ड्रामा देखने को मिला. इस मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरी तरह से बौखलाए नजर आए. हारिस रऊफ मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन में भी कई बार '6-0' चिल्लाते नजर आए. वहीं मैच के दौरान भी इस खिलाड़ी ने हाथ से 6-0 का साइन बनाया. लेकिन संयोग तो देखिए कि पाकिस्तान को भारत ने 6 विकेट से ही मात दी. लेकिन भारत से दूसरी बार हारने के बाद भी पाकिस्तानी खिलाड़ी सुधरे नहीं हैं. वहीं हारिस रऊफ की पत्नी मुजना मसूद मलिक ने भी सोशल मीडिया पर एक भद्दा पोस्ट किया है, जिसका सच से कोई लेना-देना नहीं है.

हारिस रऊफ की पत्नी का बेशर्मी भरा पोस्ट

हारिस रऊफ को भारत के खिलाफ मैच में केवल एक विकेट मिला था और बाकी समय केवल वो जुबान ही चलाते नजर आए. रऊफ भारतीय बल्लेबाजों को लगातार उकसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने रऊफ की बातों के साथ ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों की गेंदों का भी ताबड़तोड़ जवाब दिया. अब पाकिस्तान की हार पर रऊफ की पत्नी मुजना मसूद मलिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि 'हम भले ही मैच हार गए, लेकिन जंग जीत गए'.

पाकिस्तानी फैला रहे झूठ

पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ ने स्टेडियम में भी पब्लिक के सामने कई तरह के इशारे किए. हारिस रऊफ बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए थे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकियों को मार गिराया था और पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया. पाकिस्तान की फौज भारत का कोई लड़ाकू विमान नहीं गिरा पाई थी.

हर बार हार रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान एशिया कप 2025 में ही भारत से अब तक दो बार हार चुका है. पाकिस्तान के खिलाड़ी जब मैदान पर जीत नहीं पा रहे, तब अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत हरकत करके दिखा रहे हैं. भारत ने लीग स्टेज में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था. वहीं एशिया कप सुपर-4 में 6 विकेट से हराया है. भारत हर बार पाकिस्तान को पटखनी दे रहा है.

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Published at : 22 Sep 2025 09:19 PM (IST)
Haris Rauf Asia Cup Super 4 Muzna Masood Malik IND VS PAK Asia Cup 2025
Embed widget