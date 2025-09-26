हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की 'ओछी हरकत', बचने के लिए धोनी-विराट का लिया नाम

Sahibzada Farhan Controversy Asia Cup: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ की ICC में शिकायत की थी. जानिए दोनों ने ICC की सुनवाई में क्या कहा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Sep 2025 05:14 PM (IST)
Preferred Sources

21 सितंबर की बात है, जब सुपर-4 राउंड के मैच में पाकिस्तान साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ अर्धशतक पूरा करने के बाद गन सेलिब्रेशन (Sahibzada Farhan News) किया था. फरहान के साथ-साथ BCCI ने हारिस रऊफ के भड़काऊ इशारे की भी ICC में शिकायत दर्ज की थी. हाल ही में जब फरहान आईसीसी की सुनवाई में पहुंचे तो उन्होंने अपने बचाव में एमएस धोनी और विराट कोहली का नाम लिया है.

इंडिया टुडे के मुताबिक साहिबजादा फरहान ने अपने बचाव में पहले के उदाहरण सामने पेश किए और कहा कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी और विराट कोहली भी पहले सेलिब्रेशन के समय गन-जेस्चर का इस्तेमाल कर चुके हैं. फरहान ने आगे कहा कि वो एक पठान हैं और इस तरह का इशारा करना उनकी संस्कृति का हिस्सा है और आमतौर पर खुशी के मौकों पर उनके यहां ऐसा होता रहता है.

साहिबजादा फरहान ने गन सेलिब्रेशन भारत के खिलाफ सुपर-4 मैच में अर्धशतक पूरा करने के बाद किया था. इसको लेकर उनकी जमकर आलोचना भी हुई थी. दूसरी ओर उसी मैच में डबल्यूके विकेट लेने के समय हारिस रऊफ ने भी 6-0 का इशारा किया था. चूंकि इसी साल पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए थे, उस वजह से साहिबजादा और हारिस के इशारों को बहुत ज्यादा संवेदनशील माना गया था. रऊफ ने साथ ही फाइटर जेट को गिराए जाने का भी इशारा किया था.

हारिस रऊफ ने खुद को निर्दोष बताया

दूसरी ओर हारिस रऊफ ने सुनवाई में खुद को निर्दोष बताया. उन्होंने कहा कि '6-0' का इशारा किसी भी संदर्भ में भारत से नहीं जुड़ा था. सुनवाई के दौरान ICC अधिकारियों ने भी माना कि '6-0' वाले इशारे का कोई ठोस अर्थ नहीं निकाला जा सकता. वहीं हारिस रऊफ ने भी कहा कि इस इशारे का भारत से कोई लेना देना ही नहीं है.

ये भी संभावनाएं बनी हुई हैं कि हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को मैच फीस का 50 प्रतिशत या 100 प्रतिशत जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.

एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान ने लिया बड़ा फैसला, पूरे टूर्नामेंट को कर दिया बॉयकॉट, मचा बवाल

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 26 Sep 2025 05:14 PM (IST)
Haris Rauf Asia Cup VIRAT KOHLI MS DHONI Asia Cup 2025 Sahibzada Farhan
