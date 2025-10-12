Indian Cricketers New Girlfriend: भारतीय क्रिकेट टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जिनकी शादी सफल नहीं रही और शादी के कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया. लेकिन वे प्लेयर्स अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ गए हैं और उन्हें शादी के बाद फिर एक बार प्यार मिला है. भारत के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने हाल ही में अपनी रुमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट किए गए. पांड्या ने माहिका के साथ समंदर किनारे अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया. हार्दिक पांड्या की तरह ही शिखर धवन और युजवेंद्र चहल भी तलाक के बाद नए रिलेशनशिप में हैं.

हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड

भारत के स्टार ऑलराउंडर 32 साल के हो गए हैं. हार्दिक की शादी नताशा स्टेनकोविक के साथ हुई थी, जुलाई 2024 में इस कपल का तलाक हो गया. अब हार्दिक ने माहिका शर्मा के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फोटो शेयर करके अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है. हार्दिक ने अपना 32वां जन्मदिन माहिका के साथ ही सेलिब्रेट किया.

शिखर धवन की गर्लफ्रेंड

शिखर धवन की शादी 2012 में आयशा मुखर्जी के साथ हुई थी. वहीं अक्टूबर, 2023 में इन दोनों का तलाक हो गया. शिखर का इस शादी से एक बेटा भी है. शिखर धवन के बेटे का नाम जोरावर है. शिखर इस समय सोफी शाइन के साथ रिलेशनशिप में हैं. शिखर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और वे सोफी के साथ फोटो और वीडियो भी शेयर करते रहते हैं. शिखर ने सभी के सामने सोफी के लिए अपने प्यार का इजहार कर दिया है.

View this post on Instagram A post shared by Shikhar Dhawan (@shikhardofficial)

युजवेंद्र चहल का नया रिश्ता

भारत के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल भी रुमर्ड गर्लफ्रेंड राजे माहवेश के साथ कई बार स्पॉट किए गए हैं. युजवेंद्र और माहवेश की कई फोटो भी सामने आई हैं. वे दोनों पहली बार साथ में मैच देखते हुए स्पॉट किए गए. युजवेंद्र चहल की शादी 2020 में धनश्री वर्मा के साथ हुई थी. इसी साल अप्रैल 2025 में इन दोनों का तलाक हो गया. चहल और माहवेश साथ में पेड प्रोमोशन भी करते नजर आते हैं.

यह भी पढ़ें

163 पर था एक, फिर धड़ाधड़ गिरे पाकिस्तान के विकेट, बाबर आजम का बल्ला घर पर भी रहा खामोश