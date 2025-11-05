हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो

हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो

Hardik Pandya Girlfriend Mahieka Sharma: हार्दिक पांड्या का गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में माहिका, हार्दिक को किस करती नजर आ रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 05 Nov 2025 03:01 PM (IST)
Hardik Pandya And Mahieka Sharma Viral Video: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या इंजरी की वजह से टीम से बाहर चल रहे हैं. पांड्या इस वक्त में अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं. हार्दिक ने अपने बर्थडे पर माहिका के साथ फोटो शेयर करके अपने रिश्ते की अनाउंसमेंट कर दी थी. अब हार्दिक पांड्या ने माहिका शर्मा के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है. इस वीडियो में हार्दिक अपनी कार सर्फ से धोते नजर आ रहे हैं. वहीं माहिका शर्मा कार पर पानी डाल रही हैं. कार की धुलाई के बीच महिका, हार्दिक के गाल पर किस कर देती हैं. हार्दिक-माहिका का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

हार्दिक पांड्या ने शेयर किया रोमांटिक फोटो

हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई फोटो और वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें उनके साथ माहिका शर्मा भी नजर आ रही हैं. हार्दिक ने एक फोटो वीमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल देखते हुए भी शेयर किया है, जिसमें वे मैच देखते हुए गोलगप्पे खा रहे हैं. हार्दिक ने अपनी लग्जरी कार लेम्बोर्गिनी में ड्राइविंग का वीडियो भी शेयर किया है. वहीं हार्दिक ने माहिका शर्मा के साथ समंदर का फोटो भी डाला है.

 
 
 
 
 
हार्दिक ने बेटे के साथ की मस्ती

हार्दिक पांड्या ने माहिका शर्मा के साथ ही बेटे अगस्त्य के साथ भी फोटो शेयर की हैं. हार्दिक पांड्या का नताशा स्तांकोविक से 2024 में तलाक हुआ था. तलाक के बाद उनका बेटा अगस्त्य कभी हार्दिक के साथ रहता है, तो कभी नताशा के साथ नजर आता है. पांड्या आखिरी बार एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आए थे. एशिया कप सुपर-4 में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हार्दिक के चोट लग गई थी, जिसके चलते वे एशिया कप फाइनल नहीं खेल पाए थे.

Published at : 05 Nov 2025 03:01 PM (IST)
Lamborghini HARDIK PANDYA VIRAL VIDEO Mahieka Sharma
