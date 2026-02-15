हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK T20 World Cup: अभिषेक-बाबर से उस्मान तारिक-बुमराह तक, IND-PAK मैच में इन 7 खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

IND vs PAK T20 World Cup: अभिषेक-बाबर से उस्मान तारिक-बुमराह तक, IND-PAK मैच में इन 7 खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

India vs Pakistan T20 World Cup Match: भारत बनाम पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच में 7 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनपर सभी की नजरें होंगी. इसमें हार्दिक पांड्या, उस्मान तारिक, अभिषेक शर्मा भी शामिल हैं.

By : शिवम | Updated at : 15 Feb 2026 12:09 PM (IST)
भारत बनाम पाकिस्तान मैच में उस्मान तारिक पर सभी की नजरें टिकी होंगी, जिनके भरोसे पाक टीम और उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि आज उनकी टीम टी20 वर्ल्ड कप में जीत की हैट्रिक लगाएगी. आज अभिषेक शर्मा की वापसी होगी, जो तबीयत खराब होने की वजह से पिछले मैच में नहीं खेले थे. हार्दिक पांड्या से उम्मीदें हैं कि वह उस्मान की गेंदों पर खूब रन बनाएंगे. जानिए वो 7 प्लेयर्स कौन से हैं, जिन पर आज सभी की निगाहें टिकी रहेंगी.

1. अभिषेक शर्मा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में अभिषेक शर्मा 'गोल्डन डक' हुए थे, जबकि विरोधी टीम यूएसए थी. नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले अभिषेक के पेट इन्फेक्शन की खबर आई, वह दूसरे मैच में नहीं खेले. हालांकि सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कांफ्रेंस में कंफर्म किया कि अभिषेक आज पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे. ऐसे में सभी की निगाहें उनके प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी, क्योंकि वह पहली गेंद से प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं.

2. उस्मान तारिक

भारत बनाम पाकिस्तान मैच में सबसे ज्यादा चर्चा उस्मान तारिक की हो रही है. इसके पीछे वजह उनके अनोखे एक्शन और गेंद रिलीज से पहले थोड़ा रुकना है. मैच से पहले भारत ने उस्मान की गेंदों की नकल करते हुए अभ्यास किया, इससे साफ है कि भारतीय खेमे में भी उनकी गेंदबाजी को लेकर कई सवाल है. तारिक के लिए भी आज असली परीक्षा होगी. जिस तरह पाक टीम उनके भरोसे हैं, उससे साफ है कि उन पर भी बहुत दबाव होगा.

3. हार्दिक पांड्या

आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच को देखते हुए माना जा रहा है कि आज दूसरे तेज गेंदबाज की भूमिका हार्दिक पांड्या को निभानी पड़ सकती है, जिन्होंने दिल्ली में पारी का पहला ओवर किया था. न सिर्फ गेंद बल्कि बल्लेबाजी में भी उनसे उम्मीदें होंगी. दरअसल हार्दिक के खेलने का स्टाइल ऐसा है कि वह उस्मान तारिक की गेंदों पर प्रहार कर सकते हैं. तारिक गेंद रिलीज से पहले रुकते हैं, जबकि हार्दिक थोड़ा लेट खेलते हैं बहुत कम ही आगे बढ़कर खेलते हैं.

4. बाबर आजम

पाकिस्तान टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम हैं, जो पिछले काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं. हालांकि यूएसए के खिलाफ उन्होंने 32 गेंदों में 46 रन बनाए, लेकिन इससे पहले उनके बल्ले से रन भी नहीं आ रहे थे. अगर रन बना भी रहे थे तो स्ट्राइक रेट बहुत कम था. बाबर पर मिडिल में पारी को संभालने की जिम्मेदारी होगी, लेकिन भारतीय स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल उनके लिए चुनौती पेश करेंगे.

5. वरुण चक्रवर्ती

आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर-1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने पिछले मैच में सिर्फ 2 ओवरों में 3 विकेट चटकाए थे. उनकी गेंदों को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है, जबकि आज पिच भी स्पिनर्स के लिए मददगार रहेगी. ऐसे में वरुण आज भारत के स्टार साबित हो सकते हैं.

6. साहिबजादा फरहान

पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने यूएसए के खिलाफ पिछले मैच में 41 गेंदों में 73 रनों की शानदार पारी खेली थी. वह अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन्होंने पहले मैच में भी 47 रन बनाए थे. पिछली बार जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुई थी, तब फरहान ने 57 रनों की पारी खेली थी. आज भी पाकिस्तान को उनसे अच्छी शुरुआत दिलाने की उम्मीद होगी.

7. अबरार अहमद

दाएं हाथ के लेग स्पिनर अबरार अहमद पर भी सभी की निगाहें होंगी, जिनके विकेट सेलिब्रेशन पर पहले काफी विवाद हुआ था. अबरार आईसीसी टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है, रेटिंग में वह वरुण चक्रवर्ती से बहुत ज्यादा पीछे नहीं हैं. अबरार ने नीदरलैंड के खिलाफ 2 और यूएसए के खिलाफ 1 विकेट लिया था, लेकिन आज स्पिनर्स के लिए मददगार आर प्रेमदासा स्टेडियम में वह किस तरह का प्रदर्शन करते हैं? इस पर सभी की निगाहें होगी.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 15 Feb 2026 12:09 PM (IST)
India Vs Pakistan Abhishek Sharma IND Vs PAK Live IND VS PAK Usman Tariq HARDIK PANDYA T20 World Cup 2026 T20 World Cup Sahibzada Farhan
