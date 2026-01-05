हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं. 5 जनवरी को रिलायंस फाउंडेशन ने 'United in Triumph' के दूसरे संस्करण का आयोजन किया, जिसमें नीता अंबानी ने सभी भारतवासियों की तरफ से भारत के तीन वर्ल्ड कप विजेता कप्तानों को धन्यवाद कहा. इस कार्यक्रम का आयोजन 2024 मेंस टी20 वर्ल्ड कप विजेता, महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 विजेता और महिला ब्लाइंड वर्ल्ड कप विजेता टीम को सम्मानित करने के लिए किया गया.

हार्दिक-माहिका ने लूटी महफिल

इस कार्यक्रम में हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड, माहिका शर्मा संग पहुंचे थे. दोनों ने ऑल-ब्लैक कॉस्ट्यूम पहना हुआ था. एक तरफ हार्दिक ने काला ब्लेजर, काली कमीज और काली पैंट पहनी हुई थी. दोनों ने फोटोशूट भी करवाया और पूरे फोटोशूट के दौरान हार्दिक ने माहिका का हाथ नहीं छोड़ा.

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा अक्सर सोशल मीडिया पर एकसाथ तस्वीर साझा करते रहते हैं. हाल ही में माहिका को रोहित शर्मा के बेटे संग मस्ती करते देखा गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Cricketer Hardik Pandya, along with his girlfriend Mahieka Sharma, arrives for 'United in Triumph', a Reliance Foundation initiative to honour the three Indian World Cup–winning cricket teams- Men's, Women's, and Blind Women's. pic.twitter.com/cC4Ql4zRcB — ANI (@ANI) January 5, 2026

क्या है 'United in Triumph'?

'United in Triumph' एक ऐसा कार्यक्रम है, जहां भारतीय एथलीटों और उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है, इसकी शुरुआत नीता अंबानी ने की थी. इसका पहली बार आयोजन सितंबर 2024 में अंबानी परिवार के निवास 'एंटीलिया' में हुआ था. उस समय भारत के करीब 140 ओलंपिक और पैरालंपिक एथलीट एक ही मौके पर इकट्ठा हुए थे.

हार्दिक पांड्या की बात करें तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं चुने गए हैं. वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के भारतीय स्क्वाड में शामिल हैं.

