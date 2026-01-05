हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: हार्दिक पांड्या का गर्लफ्रेंड माहिका के साथ वीडियो वायरल, ऑल-ब्लैक ड्रेस में नजर आया हॉट कपल

Watch: हार्दिक पांड्या का गर्लफ्रेंड माहिका के साथ वीडियो वायरल, ऑल-ब्लैक ड्रेस में नजर आया हॉट कपल

Hardik Pandya Mahieka Sharma: हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं. वो रिलायंस फाउंडेशन द्वारा आयोजित United in Triumph में पहुंचे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Jan 2026 10:29 PM (IST)
Preferred Sources

हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं. 5 जनवरी को रिलायंस फाउंडेशन ने 'United in Triumph' के दूसरे संस्करण का आयोजन किया, जिसमें नीता अंबानी ने सभी भारतवासियों की तरफ से भारत के तीन वर्ल्ड कप विजेता कप्तानों को धन्यवाद कहा. इस कार्यक्रम का आयोजन 2024 मेंस टी20 वर्ल्ड कप विजेता, महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 विजेता और महिला ब्लाइंड वर्ल्ड कप विजेता टीम को सम्मानित करने के लिए किया गया.

हार्दिक-माहिका ने लूटी महफिल

इस कार्यक्रम में हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड, माहिका शर्मा संग पहुंचे थे. दोनों ने ऑल-ब्लैक कॉस्ट्यूम पहना हुआ था. एक तरफ हार्दिक ने काला ब्लेजर, काली कमीज और काली पैंट पहनी हुई थी. दोनों ने फोटोशूट भी करवाया और पूरे फोटोशूट के दौरान हार्दिक ने माहिका का हाथ नहीं छोड़ा.

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा अक्सर सोशल मीडिया पर एकसाथ तस्वीर साझा करते रहते हैं. हाल ही में माहिका को रोहित शर्मा के बेटे संग मस्ती करते देखा गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

क्या है 'United in Triumph'?

'United in Triumph' एक ऐसा कार्यक्रम है, जहां भारतीय एथलीटों और उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है, इसकी शुरुआत नीता अंबानी ने की थी. इसका पहली बार आयोजन सितंबर 2024 में अंबानी परिवार के निवास 'एंटीलिया' में हुआ था. उस समय भारत के करीब 140 ओलंपिक और पैरालंपिक एथलीट एक ही मौके पर इकट्ठा हुए थे.

हार्दिक पांड्या की बात करें तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं चुने गए हैं. वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के भारतीय स्क्वाड में शामिल हैं.

यह भी पढ़ें:

प्रतिका रावल की तस्वीरें वायरल, महिला क्रिकेटर का AI पर फूटा गुस्सा; Grok को दी 'वार्निंग'

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 05 Jan 2026 10:29 PM (IST)
Tags :
Hardik Pandya Girlfriend HARDIK PANDYA Mahieka Sharma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
क्रिकेट
भारत या श्रीलंका, 2026 टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन है? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
भारत या श्रीलंका, टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
Advertisement

वीडियोज

कटियाबाजों को योगी का खुला अ​ल्टीमेटम!
ठाकुर-ब्राह्मण सम्मेलन के बाद अब 'यादव' दांव! 2027 की बिसात में क्या फिर उलझेगा विपक्ष?
Venezuela Oil Game: क्या Reliance बनेगा सबसे बड़ा Winner? | Paisa Live
Breaking News: यूपी में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार | BJP | PM Modi
MP News: अधिकारियों के लिए RO, जनता के लिए गंदा पानी! 16 मौतों के बाद खुली पोल |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
क्रिकेट
भारत या श्रीलंका, 2026 टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन है? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
भारत या श्रीलंका, टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
बॉलीवुड
अदनान सामी की एक्स बीवी की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कम खूबसूरत नहीं पाकिस्तानी हसीना
अदनान सामी की एक्स बीवी की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कम खूबसूरत नहीं पाकिस्तानी हसीना
इंडिया
2020 दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उमर खालिद और शरजील इमाम को ही क्यों नहीं दी जमानत?
2020 दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उमर खालिद और शरजील इमाम को ही क्यों नहीं दी जमानत?
जनरल नॉलेज
Vande Bharat Cost: कितने रुपये में बनकर तैयार होती है एक वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी से कितनी महंगी?
कितने रुपये में बनकर तैयार होती है एक वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी से कितनी महंगी?
ट्रेंडिंग
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भयानक हादसा, राहगीरों ने दौड़कर बचाई परिवार की जान- डरा रहा वीडियो
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भयानक हादसा, राहगीरों ने दौड़कर बचाई परिवार की जान- डरा रहा वीडियो
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget