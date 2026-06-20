हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर, विराट कोहली पर भी आया अपडेट
India Tour of England 2026 ODI Series: इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया पांच मैचों की टी20 सीरीज के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं.
इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. वहीं पूर्व कप्तान विराट कोहली आईपीएल में लगी चोट से उबर रहे हैं. किंग कोहली का 22 जून को फिटनेस टेस्ट होगा. इसके बाद उनपर फैसला लिया जाएगा. ये दोनों खिलाड़ी अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज से बाहर रहे.
विराट कोहली दाहिने पैर की मांसपेशियों की चोट से अच्छी तरह उबर रहे हैं और दोबारा जांच और आगे की योजना के लिए 22 जून को बीसीसीआई के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ (सीओई) में रिपोर्ट करेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, सीओई की खेल विज्ञान टीम के एक सदस्य ने कोहली को रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम देने से पहले उनकी फिटनेस का जायजा लेने के लिए ब्रिटेन का दौरा किया था. कोहली अपने परिवार के साथ लंदन रहते हैं. उन्हें अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आईपीएल फाइनल के दौरान मांसपेशियों में हल्की चोट लगी थी.
सीओई की खेल विज्ञान टीम की ओर से चयन समिति और टीम प्रबंधन को भेजे गए फिटनेस अपडेट में कहा गया, आईपीएल में दाहिने पैर की मांसपेशियों में चोट के बाद विराट कोहली अच्छी तरह उबर रहे हैं. लंदन में सीओई की टीम ने उनकी जांच की और उन्हें रिहैब के शुरुआती चरण के लिए कार्यक्रम दिया. वह दोबारा जांच, आगे की योजना और मंजूरी के लिए 22 जून को सीओई में रिपोर्ट करेंगे.
मामले की जानकारी रखने वाले बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, विराट कोहली को सोमवार को बेंगलुरु में फिटनेस जांच के बाद फिटनेस मंजूरी मिलेगी. उससे पहले, वह रविवार को दिल्ली में एक प्रमोशनल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.
इस बीच ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान वनडे सीरीज से पहले लगी (क्वाड्रिसेप्स की) चोट से उबर नहीं पाए हैं. वह अपने पूरे कोटे के ओवर गेंदबाजी करने की स्थिति में नहीं हैं और उन्हें इंग्लैंड वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया है. पंड्या को पूरी तरह फिट होने में और समय लगेगा.
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