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ऑस्ट्रेलिया सीरीज से हार्दिक पांड्या बाहर, हैरान करने वाली है वजह

Hardik Pandya Injury: हार्दिक पांड्या को इस बार नई चोट लगी है. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए हैं. अब उनका न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में भी खेलना मुश्किल माना जा रहा है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 26 Sep 2026 03:04 PM (IST)
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हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया में वापसी एक बार फिर रुक गई है. वह एक बार फिर चोटिल हो गए हैं. इस बार उन्हें नई चोट लगी है. इस चोट की वजह से ही हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में अब उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचम मैचों की टी20 सीरीज में खेलना भी मुश्किल माना जा रहा है. 

बता दें कि हार्दिक पांड्या को ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया-ए की टीम में चुना गया था. यह सीरीज पुडुचेरी में खेली जानी है. अब हार्दिक एक और चोट के चलते हार्दिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज से बाहर हो गए हैं. इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच वनडे सीरीज 6 अक्टूबर से खेली जाएगी. 

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हार्दिक पांड्या लंबे समय से टीम इंडिया से दूर हैं. चोट लगने के कारण उन्हें रिहैबिलिटेशन के दौरान बार-बार परेशानी का सामना करना पड़ा. इस साल जून में उनकी अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में खेलने की उम्मीद थी, लेकिन बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में इलाज के दौरान उन्हें क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव आ गया. ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ सीरीज के लिए भी उनका सेलेक्शन फिटनेस मंजूरी पर निर्भर था, लेकिन अब वह चोटिल होकर इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. 

हार्दिक ने आखिरी बार मार्च में अहमदाबाद में खेले गए 2026 टी20 विश्व कप के फाइनल में लास्ट टी20 मैच खेला था. उनका आखिरी वनडे मैच मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में था. उन्होंने इस साल के आईपीएल के 14 मैचों में से 10 में हिस्सा लिया था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है.

फिट नहीं होने की वजह से ही हार्दिक को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज और पांच मैचों की टी20 सीरीज में नहीं चुना गया है. 27 सितंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेली जाएगी. अक्टूबर में ही टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी, जहां भारतीय टीम को पांच मैचों की टी20 सीरीज और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. इस दौरे पर दो टेस्ट भी खेले जाएंगे. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 26 Sep 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Hardik Pandya Injury INDIA VS AUSTRALIA HARDIK PANDYA
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