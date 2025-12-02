हार्दिक पांड्या ने 2 महीने बाद क्रिकेट मैदान पर वापसी करते हुए तहलका मचा दिया है. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में बड़ौदा की टीम के लिए खेलते हुए 77 रनों की तूफानी पारी खेली है. उनकी इस पारी ने बड़ौदा को पंजाब पर 7 विकेट की जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. हार्दिक इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में खेलते हुए दिखे थे.

एशिया कप 2025 में श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 मैच में हार्दिक पांड्या को क्वाड्रीसेप इंजरी (जांघ के अगले हिस्से) में चोट आई थी. उसके कारण उन्हें क्रिकेट से 2 महीने तक दूरी बनानी पड़ी. बता दें कि वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल रहे हैं.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्हें बड़ौदा के लिए 2 मैच खेलकर अपनी फिटनेस साबित करनी होगी. पहले मैच में 42 गेंद में 77 रनों की दमदार पारी खेल उन्होंने साबित कर दिया है कि वो चोट से रिकवर कर चुके हैं. इसके साथ ही उन्होंने गेंदबाजी में 4 ओवर भी किए. संभव है कि उनकी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में वापसी हो सकती है.

गेंदबाजी में महंगे रहे हार्दिक

पंजाब की टीम ने पहले खेलते हुए 222 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. कप्तान अभिषेक शर्मा ने तबाही मचाते हुए 19 गेंद में 50 रनों की पारी खेली थी. बड़ौदा के लिए हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर गेंदबाजी की, एक विकेट भी लिया लेकिन उन्होंने 52 रन लुटा दिए. पंजाब के लिए अनमोलप्रीत सिंह ने 69 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. वहीं नमन धीर ने भी 39 रनों का योगदान दिया.

मगर बैटिंग से सब धुआं-धुआं कर दिया

223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई बड़ौदा की टीम ने आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर 92 के स्कोर पर दूसरा विकेट गंवाया था. चौथे क्रम पर हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आए. उन्होंने 42 गेंदों में नाबाद 77 रन बनाए. 183.33 के स्ट्राइक रेट से खेली गई इस पारी में उनके बल्ले से 7 चौके और 4 छक्के निकले.

