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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट6 अक्टूबर को होगी हार्दिक पांड्या की वापसी, BCCI ने दी खुशखबरी

6 अक्टूबर को होगी हार्दिक पांड्या की वापसी, BCCI ने दी खुशखबरी

हार्दिक पांड्या की वापसी पर BCCI ने नया अपडेट दिया है. उनकी 6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैच में वापसी हो सकती है. उन्हें इंडिया ए के स्क्वाड में जगह मिली है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Sep 2026 10:35 AM (IST)
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BCCI ने हार्दिक पांड्या की वापसी को लेकर खुशखबरी सुनाई है. उनकी 6 अक्टूबर को मैदान पर वापसी होने वाली है. पांड्या 2018 के बाद कोई टेस्ट मैच नहीं खेले हैं. पिछले आठ साल में टेस्ट की भरपाई उन्होंने व्हाइट बॉल टीमों में की थी, क्योंकि वह विश्व के टॉप फास्ट-बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाड़ी बनकर उभरे. मगर वो अब भारत की वनडे और टी20 टीम पर भी बोझ बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनका लगातार चोटिल होना मैनेजमेंट के लिए बड़ी टेंशन बना हुआ है.

टी20 वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक ने आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे टूर को भी मिस कर दिया है. 13 सितंबर से शुरू हो रही अफगानिस्तान के खिलाफ भी उन्हें भारतीय स्क्वाड में मौका नहीं मिला. अब आखिरकार हार्दिक मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं, क्योंकि BCCI ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में जगह दी है.

6 अक्टूबर को होगी वापसी

ऑस्ट्रेलिया ए का भारत दौरा 22 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन दोनों टीमों के बीच पहले दो मल्टी-डे मैच खेले जाएंगे. 2 फर्स्ट-क्लास मैचों के लिए हार्दिक टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि उनका रिटर्न वनडे सीरीज में होगा, जो मंगलवार, 6 अक्टूबर से शुरू होगी. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ उनका खेलना फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर करेगा.

बीसीसीआई ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया ए स्क्वाड का एलान किया था. 15 खिलाड़ियों की सूची में हार्दिक पांड्या का नाम भी शामिल रहा. बताते चलें कि इस आगामी वनडे सीरीज में इंडिया ए की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे होंगे जबकि देवदत्त पडिक्कल को उपकप्तान बनाया गया है. पडिक्कल मल्टी-डे मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे होंगे.

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पूरी तरह फिट हैं हार्दिक?

कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) हार्दिक पांड्या को फिटनेस क्लियरेंस देने के बहुत करीब है. तभी अचानक एक और बुरी खबर आई कि ट्रेनिंग के दौरान हार्दिक को फिर से पैर में चोट आ गई है. इसके कारण उन्हें अफगानिस्तान सीरीज से भी बाहर बैठना पड़ेगा.

अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करें तो उम्मीद बनी हुई है कि हार्दिक इंडिया ए के लिए वनडे सीरीज में खेलेंगे, लेकिन अंतिम फैसला सीरीज शुरू होने से पहले ही लिया जा सकेगा.

इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए - पूरा शेड्यूल

  • 22 सितंबर -25 सितंबर - पहला मल्टी डे मैच - इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए
  • 29 सितंबर - 2 अक्टूबर - दूसरा मल्टी डे मैच - इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए
  • 6 अक्टूबर - पहला वनडे - इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए
  • 9 अक्टूबर - दूसरा वनडे - इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए
  • 11 अक्टूबर - तीसरा वनडे - इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए

ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए इंडिया ए का वनडे स्क्वाड: प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल (उपकप्तान), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, विप्रज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, नमन धीर, हार्दिक पंड्या*, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), गुरजापनीत सिंह, यश ठाकुर

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 10 Sep 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
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