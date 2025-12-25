हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभाड़ में जा..., फैन के बर्ताव पर हार्दिक पांड्या ने जो किया, उससे पूरी दुनिया हैरान; देखें वायरल वीडियो

भाड़ में जा..., फैन के बर्ताव पर हार्दिक पांड्या ने जो किया, उससे पूरी दुनिया हैरान; देखें वायरल वीडियो

Hardik Pandya Mahieka Sharma: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या लगातार माहिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. अब एक फैन ने उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Dec 2025 09:42 PM (IST)
भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या लगातार माहिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. हार्दिक और उनकी गर्लफ्रेंड हाल ही में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद एक रेस्तरां से बाहर आ रहे थे. तभी उन्होंने खुद को एक ऐसी स्थिति में पाया, जहां एक फैन ने उनसे कहा दिया था, "भाड़ में जाओ." इस पर हार्दिक अपनी प्रतिक्रिया के कारण सुर्खियों में आ गए हैं.

हार्दिक पांड्या को देखने के लिए पहले से रेस्तरां के बाहर भीड़ मौजूद थी. हार्दिक जब अपनी कार की तरफ जा रहे थे तब सबसे पहले उन्होंने सुरक्षा के चलते माहिका को कार में बैठाया. उन्होंने कुछ फैंस के साथ सेल्फी खिंचवाई, लेकिन एक फैन उनके साथ तस्वीर नहीं खिंचवा पाया.

भारी सिक्योरिटी के बीच हार्दिक वहां से जाने लगे. तभी एक व्यक्ति ने पीछे से चिल्ला कर कहा, "भाड़ में जा." इस पर हार्दिक ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा. यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हार्दिक ने जानबूझकर उस अभद्र भाषा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी या फिर उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया था.

हार्दिक पांड्या द्वारा इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया ना देने के लिए फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. वहीं लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को खूब ट्रोल किया. 

पांड्या फिलहाल बढ़िया फॉर्म में हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज की 3 पारियों में उन्होंने 142 रन बनाए और गेंदबाजी में 3 विकेट भी लिए. उन्होंने पहले टी20 मैच में 59 रन और अंतिम मुकाबले में 25 गेंद खेलकर 63 रन बना डाले थे. उस मैच में उन्होंने मात्र 16 गेंदों में पचासा ठोक दिया था. ये टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा दूसरी सबसे तेज फिफ्टी रही.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 25 Dec 2025 09:42 PM (IST)
Hardik Pandya Girlfriend HARDIK PANDYA Mahieka Sharma
