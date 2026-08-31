बाल और दाढ़ी गायब, हार्दिक पांड्या का न्यू लुक देख चौंके फैंस; तस्वीर वायरल

हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया के लिए पिछला मैच 2026 टी20 वर्ल्ड कप में खेला था. इसके बाद वह आईपीएल में खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन टूर्नामेंट के बीच हार्दिक को कुछ दिक्कत हुई और वह वापस नहीं लौट सके. इन दिनों भारतीय ऑलराउंडर बेंगलुरु में स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब से गुजर रहे हैं. इसी बीच फैंस को उनका नया लुक देखने को मिला. इस दफा हार्दिक बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आए. उनके सिर से बाल और चेहरे से दाढ़ी गायब दिखी. हालांकि उन्होंने मूंछ रखी हुई हैं.

अक्सर हार्दिक को न्यू हेयर स्टाइल या फिर अनोखे हेयर कलर के साथ देखा जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल हट के ही लुक चुना. इन दिनों बेंगलुरु में मौजूद हार्दिक सोमवार (31 अगस्त) को ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच खेला जा रहा पहला सेमीफाइनल देखने पहुंचे. मुकाबला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ही चल रहा है. हार्दिक के यहां पहुंचने पर न्यूज एजेंसी PTI ने कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिससे उनका न्यू लुक भी देखने को मिला. देखते ही देखते हार्दिक के लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

Hardik Pandya spotted at the Duleep Trophy semi-final between Central Zone and East Zone in Bengaluru. ✨ pic.twitter.com/QDJFWMZj43 — Hardiklipsa (@93Lipsa) August 31, 2026

फिट हुए हार्दिक पांड्या

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबे वक्त से बेंगलुरु में रिहैब से गुजर रहे हार्दिक अब वापसी के लिए फिट हो गए हैं. टीम इंडिया को अगली सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में खेलनी है. तीन मैचों की सीरीज की शुरुआत 13 सितंबर से होगी. तीनों ही मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. यहां गौर करने वाली बात यह है कि सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान करेगा.

BCCI ने अब तक सीरीज के लिए स्क्वॉड का एलान नहीं किया है. कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय बोर्ड इस हफ्ते सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर सकता है, जिसमें हार्दिक पांड्या का भी नाम शामिल हो सकता है. हालांकि अभी हार्दिक की फिटनेस और वापसी को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान में उनकी वापसी भी लगभग कंफर्म मानी जा रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि बोर्ड उनको लेकर क्या फैसला करता है.

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