माहिका शर्मा है हार्दिक पांड्या की नई रूमर्ड गर्लफ्रेंड का नाम, सिर्फ 24 है उम्र; करती हैं बंपर कमाई
Who is Mahieka Sharma Hardik Pandya New Rumored Girlfriend: हार्दिक पांड्या का एक लड़की के साथ वीडियो वायरल है. इस लड़की का नाम माहिका शर्मा है. फैंस माहिका को हार्दिक की नई गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं.
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जब से अपनी एक्स वाइफ नताशा से अलग हुए हैं, तब से ही फैंस उनके गर्लफ्रेंड को लेकर कयास लगाते रहते हैं. जब भी हार्दिक किसी लड़की के साथ दिखते हैं, उनके इश्क में होने की चर्चा शुरू हो जाती है. अब एक बार फिर हार्दिक पांड्या एक नई लड़की के साथ दिखे हैं. वह एयरपोर्ट पर एक लड़की के साथ दिखे, बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. फैंस इस लड़की को हार्दिक की नई गर्लफ्रेंड बता रहे हैं.
बता दें कि वीडियो में हार्दिक पांड्या के साथ जो लड़की है, उसका नाम माहिका शर्मा है. माहिक एक्ट्रेस और फिटनेस मॉडल हैं. फैंस माहिका के बारे में खूब सर्च कर रहे हैं. यहां हम आपको माहिका के बारे में सारी जानकारी देंगे. बता दें कि पहली बार हार्दिक पांड्या माहिका शर्मा के साथ दिखे हैं.
जानिए माहिका शर्मा के बारे में सबकुछ
बता दें कि माहिका शर्मा का जन्म दिल्ली में हुआ. उनकी उम्र सिर्फ 24 साल है. माहिका एक एक्ट्रेस, मॉडल और फिटनेस कंटेंट क्रिएटर हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं. माहिका दिल्ली में ही पढ़ी हैं. उन्होंने इकॉनमिक्स और फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया है. अपनी दमदार पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस के चलते माहिका एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में खास पहचान बना रही हैं.
इस तरह बंपर कमाई करती हैं माहिका
माहिका शर्मा मशहूर रैपर रागा के म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं. वहीं माहिका ने ऑस्कर जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री Into the Dusk में भी काम किया था. माहिका ने विवेक ओबेरॉय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म में भी काम किया था. यहीं से उन्होंने स्टारडम की तरफ कदम रखा था. मॉडलिंग और फिटनेस मॉडल के रूप में माहिक बंपर कमाई करती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, माहिक की कुल नेटवर्थ लगभग 3.20 करोड़ रुपये है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL