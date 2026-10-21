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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहार्दिक पांड्या की ताजा फिटनेस रिपोर्ट चौंका देगी, IPL 2027 तक के लिए बाहर!

हार्दिक पांड्या की ताजा फिटनेस रिपोर्ट चौंका देगी, IPL 2027 तक के लिए बाहर!

Hardik Pandya Fitness Update: हार्दिक पांड्या और उनके फैंस के लिए बुरी खबर है. हार्दिक लंबे समय के लिए क्रिकेट एक्शन से दूर रह सकते हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 21 Oct 2026 01:04 PM (IST)
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हार्दिक पांड्या लंबे समय तक क्रिकेट एक्शन से दूर रह सकते हैं. खबर है कि अब हार्दिक की वापसी अब सीधे IPL 2027 में होगी. हार्दिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिहैब से गुजर रहे हैं, दरअसल उन्हें पिंडली के अंदरूनी हिस्से में स्ट्रेस इंजरी है. ताजा मेडिकल जांच के बाद खुलासा हुआ है कि भारत के इस स्टार ऑलराउंडर को 100 प्रतिशत रिकवरी में कई महीने लग सकते हैं.

हार्दिक के लिए पिछले 2-3 साल आसान नहीं रहे हैं. साल 2026 की ही बात कर लें, तो चोट के कारण उन्होंने IPL 2026 के कुछ मैच भी मिस किए थे. आईपीएल के बाद उनकी वापसी ही नहीं हो पाई है.

अब IPL 2027 में होगा रिटर्न?

दैनिक जागरण के अनुसार मेडिकल टीम ने हार्दिक की फिटनेस को लेकर समझदारी दिखाई है. फिलहाल उनके रिटर्न की तारीख को लेकर कोई संभावना नहीं जताई गई है. मेडिकल टीम का कहना है कि हार्दिक को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की जा सकती है. ऐसी संभावना जताई गई है कि हार्दिक शायद अब IPL 2027 तक वापसी ना कर पाएं.

टीम इंडिया के शेड्यूल पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या चोट के चलते न्यूजीलैंड दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. रिपोर्ट अनुसार हार्दिक को ठीक होने में अभी काफी समय लग सकता है. ऐसे में उनके लिए श्रीलंका और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में वापसी करना मुश्किल होगा.

वहीं मध्य जनवरी तक भारतीय घरेलू क्रिकेट में व्हाइट बॉल टूर्नामेंट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी भी समाप्त हो चुकी होगी. इसके बाद भी भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है, लेकिन हार्दिक टेस्ट नहीं खेलते हैं. इसलिए हार्दिक अगर आईपीएल 2027 से पहले फिट हो भी जाते हैं, तो भी शेड्यूल के कारण उनके लिए टीम इंडिया में वापस आना मुश्किल होगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 21 Oct 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
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