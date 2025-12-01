हार्दिक पांड्या ने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में इंटेंसिव रिहैब पूरा कर लिया है, उन्हें टी20 इंटरनेशनल में गेंदबाजी करने की अनुमति मिल गई है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले ये एक अच्छी खबर है, वह इस सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं. हार्दिक एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल में चोटिल हुए थे.

पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में एक इंटेंसिव रिहैब ब्लॉक पूरा कर लिया है और उन्हें टी20आई में गेंदबाजी करने की इजाजत मिल गई है. पांड्या ने 21 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में अपना रिटर्न टू प्ले (RTP) प्रोटोकॉल पूरा कर लिया. अब उन्हें टी20 में कॉम्पिटिटिव क्रिकेट फिर से शुरू करने के लिए फिट घोषित किया गया है.

एशिया कप में चोटिल हुए थे हार्दिक पांड्या

हार्दिक सितंबर में एशिया कप के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स में चोट लगने के बाद से बाहर हैं. इसी कारण वह ऑस्ट्रेलिया दौरे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज से बाहर हुए. बीसीसीआई ने पहले ही संकेत दे दिया था कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले उन्हें सिर्फ टी20 इंटरनेशनल के लिए मैनेज किया जाएगा.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलेंगे हार्दिक

हार्दिक पांड्या पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से वापसी करेंगे, ताकि उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को टेस्ट किया जा सके. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पांड्या बड़ौदा के लिए पंजाब के खिलाफ 2 दिसंबर और गुजरात के खिलाफ 4 दिसंबर को मैच खेल सकते हैं. इसमें इस बात पर फोकस किया जाएगा कि लगातार 2 मैचों में उनका शरीर गेंदबाजी पर कैसा रिस्पॉन्स देता है.

नेशनल सिलेक्शन कमिटी के सदस्य प्रज्ञान ओझा को घरेलू दौरे में हार्दिक पांड्या के प्रोग्रेस पर नजर बनाए रखने और टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं को फीडबैक देने का काम सौंपा गया है. इससे साफ है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मैनेजमेंट उन्हें महत्वपूर्ण प्लेयर के तौर पर देख रहा है, जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी के साथ फील्डिंग में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.