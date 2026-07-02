12 दिन, 2000 KM..., हार्दिक से मिलने साइकिल से पहुंचा उनका जबरा फैन, रिटर्न गिफ्ट भी मिले

Hardik Pandya Die Hard Fan: हार्दिक पांड्या इंजरी के चलते इंग्लैंड दौरे पर खेली जा रही व्हाइट बॉल सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं. लेकिन इसी बीच हार्दिक का एक जबरा फैन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने ओडिशा से साइकिल पर 12 दिनों में करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय किया. फैन ने हार्दिक से मिलने के लिए इतना लंबी यात्रा की.

फैन का नाम दीपक कुमार है, जिसने अपने सफर की तमाम वीडियो इंस्टाग्राम के जरिए शेयर की. शुरुआत में दीपक ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि वह अपने आदर्श हार्दिक पांड्या से मिल भी पाएंगा या नहीं. लेकिन भारतीय ऑलराउंडर ने बड़ा दिल दिखाते हुए न सिर्फ दीपक से मुलाकात की, बल्कि रिटर्न गिफ्ट भी दिए.

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माहिका शर्मा ने करवाई मुलाकात

हार्दिक की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने दीपक कुमार की एक वीडियो पर कमेंट करके मिलवाने का वादा किया. माहिका ने कमेंट में लिखा हम मिला देंगे आपको. आप बेंगलुरु आ जाओ. माहिका ने वादा पूरा किया और दीपक को हार्दिक से मिलवाया.

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काफी संघर्ष के बाद दीपक की अपने आदर्श हार्दिक पांड्या से मुलाकात हुई. उन्होंने हार्दिक से मुलाकात के वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए. दीपक ने हार्दिक को 'जग्ननाथ जी' की मूर्ती गिफ्ती की. इसके साथ एक पीले गमछा से उनको सम्मानित भी किया.

हार्दिक ने दिए ढेर सारे रिटर्न गिफ्ट

एक वीडियो तो दीपक ने ही शेयर की, जिसके कैप्शन में लिखा गया कि हार्दिक ने उनकी वापसी की यात्रा का प्रबंध किया. इसके अलावा सोशल मीडिया एक दावा यह भी वायरल हो रहा है कि हार्दिक ने उन्हें 1.5 लाख रुपये भी दिए. इसके साथ विराट कोहली नए लॉन्च हुए जूते भी गिफ्ट किए. हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है.

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सोशल मीडिया पर दीपक की बढ़ी पहुंच

हार्दिक से मिलने वाली वीडियो शेयर करते-करते दीपक की सोशल मीडिया पर काफी पहुंच बढ़ गई. इंस्टाग्राम पर अब उन्हें 1 लाख से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं. उनकी वीडियो पर काफी लाइक भी आ रहे हैं.

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