हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'डेली पारो बदलता है...', हार्दिक पांड्या पर आशीष नेहरा का 'बाउंसर'; लव लाइफ का उड़ाया मजाक?

'डेली पारो बदलता है...', हार्दिक पांड्या पर आशीष नेहरा का 'बाउंसर'; लव लाइफ का उड़ाया मजाक?

Ashish Nehra On Hardik Pandya: आशीष नेहरा ने हार्दिक पांड्या की लव लाइफ पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह डेली अपनी पारो बदलता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 09 Feb 2026 07:54 PM (IST)
हार्दिक पांड्या इन दिनों टीम इंडिया के लिए 2026 टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) में खेल रहे हैं. भारतीय ऑलराउंडर खेल के साथ-साथ अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं. वाइफ नताशा से अलग होने के बाद हार्दिक का कई हसीनाओं के साथ नाम जुड़ा. फिलहाल वह कथित तौर पर माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. भारतीय ऑलराउंडर की लव लाइफ पर बात करते हुए टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने मानिए खुलेआम उनका मजाक उड़ा दिया. 

नेहरा जी ने मजाकया अंदाज में हार्दिक पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वह तो रोजाना अपनी पारो बदलता है. नेहरा के मुताबिक, हार्दिक कभी देवदास नहीं बन सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि आशीष ने ऐसा क्यों और कब कहा. 

हार्दिक पांड्या पर आशीष नेहरा का बाउंसर 

दरअसल, आशीष नेहरा हाल ही में अपनी वाइफ रुश्मा नेहरा के साथ हरभजन सिंह और उनकी पत्नी गीता बसरा के पॉडकास्ट 'हु इज द बॉस?' में नजर आए थे. इसी दौरान आशीष नेहरा से एक सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने हार्दिक पांड्या का नाम लिया. 

देवदास फिल्म पर चली बात, हार्दिक का आया नाम

पोडकास्ट के दौरान एक गेम खेला गया. इस गेम में क्रिकेटरों को फिल्मों के नाम के साथ जोड़ा जा रहा था. जैसे ही 'देवदास' फिल्म का नाम आया, हरभजन सिंह ने हार्दिक पांड्या का नाम लिया. हार्दिक के नाम से आशीष नेहरा असहमत दिखे. उन्होंने मजाकिया अंदाज में हार्दिक को लेकर कहा, "मैंने सुना है कि वो डेली पारो बदलता है."

2024 में वाइफ से हुए अलग

हार्दिक पांड्या 2024 में नताशा स्टेनकोविक से अलग हो गए थे. हार्दिक और नताशा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को बताया था कि दोनों आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं. 

माहिका शर्मा संग हार्दिक का अफेयर 

वाइफ से अलग होने के बाद हार्दिक के माहिका शर्मा के साथ अफेयर की शुरुआत हुई. दोनों को अक्सर एक साथ देखा जाने लगा. यहां तक उन्हें हार्दिक के साथ टूर पर जाते हुए भी देखा गया है. 

Published at : 09 Feb 2026 07:51 PM (IST)
इंडिया
SIR Hearing: 'ट्रेंड क्लर्क अनट्रेंड प्रोफेसर से अच्छा', अधिकारियों की रैंक को लेकर SC में चुनाव आयोग और बंगाल सरकार की तीखी बहस
SIR Hearing: 'ट्रेंड क्लर्क अनट्रेंड प्रोफेसर से अच्छा', अधिकारियों की रैंक को लेकर SC में चुनाव आयोग और बंगाल सरकार की तीखी बहस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार के मालिक जैसे हैं, मना कौन करेगा', मोहन भागवत के बयान पर बोले चंद्रशेखर आजाद
'सरकार के मालिक जैसे हैं, मना कौन करेगा', मोहन भागवत के बयान पर बोले चंद्रशेखर आजाद
क्रिकेट
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
बॉलीवुड
सनी देओल की अंडररेटेड फिल्में: दमदार होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
Mahadangal With Chitra Tripathi: Owaisi की तैयारी, UP में बाबाVs बुर्का धारी! | CM Yogi | ABP
Khabar Gawah Hai: जिसकी लेम्बोर्गिनी कार वो होगा गिरफ्तार? | Kanpur | Lamborghini Accident
Precious Metals या Power Tools? Gold–Silver Geopolitics का Full Breakdown | Paisa Live
Bollywood News: Sonam Kapoor का ग्लैमरस Baby Shower, सितारों से सजी Royal Party ने लूटी लाइमलाइट
Vasudha: AWW! चॉकलेट डे पर वसुधा ने देव के लिए बनाया क्यूट चॉकलेट का बुके
Embed widget