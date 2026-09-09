IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहार्दिक पांड्या की हुई वापसी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया-ए टीम का एलान

हार्दिक पांड्या की हुई वापसी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया-ए टीम का एलान

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ होने वाली मल्टी-डे और वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने स्क्वॉड का एलान कर दिया है. इंटरनेशनल में वापसी से पहले हार्दिक पांड्या इस सीरीज में खेलेंगे, उन्हें वनडे टीम में चुना गया है.

Written By : शिवम |  Updated at : 09 Sep 2026 03:33 PM (IST)
Preferred Sources

हार्दिक पांड्या लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं, जो बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे हैं. नेशनल टीम में वापसी से पहले हार्दिक इंडिया-ए के लिए खेलेंगे, उन्हें ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम में चुना गया है. बीसीसीआई ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ होने वाली वनडे और मल्टी-डे सीरीज के लिए स्क्वॉड का एलान कर दिया है.

बीसीसीआई ने आधिकारिक स्टेटमेंट में बताया, "पुरुष चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम चुनी है. इस सीरीज में पुडुचेरी में दो मल्टी-डे मैच और तीन वन-डे मैच खेले जाएंगे." शुरुआत 2 मल्टी-डे मैचों की सीरीज से होगी, जिसका पहला मुकाबला 22 से 25 सितंबर के बीच खेला जाएगा.

किस दिन होगी हार्दिक पांड्या की वापसी?

हार्दिक पांड्या मल्टी-डे सीरीज के लिए नहीं चुने गए, उन्हें 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए चुना गया है. पहला वनडे 6 अक्टूबर, दूसरा 9 और तीसरा 11 अक्टूबर को होगा. हालांकि बीसीसीआई ने साफ किया है कि हार्दिक का ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ खेलना फिटनेस रिपोर्ट पर निर्भर करेगा.

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ मल्टी-डे सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम

अमन मोखड़े, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल [सी], साई सुदर्शन [वीसी], यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र [डब्ल्यूके], शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल्ल हिंगे, एन जगदीसन [डब्ल्यूके], नचिकेत भुटे, वी वैश्य*

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम

प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल [वीसी], रुतुराज गायकवाड़ [सी], रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र [विकेटकीपर], निशांत सिंधु, विप्रज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, नमन धीर, हार्दिक पंड्या*, प्रभसिमरन सिंह [विकेटकीपर], गुरजापनीत सिंह, यश ठाकुर

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
India A Squad HARDIK PANDYA India A Vs Australia A
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी फाइनल की दूसरी पारी में फ्लॉप, लेकिन चैंपियन बनने का रास्ता साफ
वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी फाइनल की दूसरी पारी में फ्लॉप, लेकिन चैंपियन बनने का रास्ता साफ
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
क्रिकेट
महिला एशिया कप सेमीफाइनल का शेड्यूल आया सामने, जानें भारत का मैच कब?
महिला एशिया कप सेमीफाइनल का शेड्यूल आया सामने, जानें भारत का मैच कब?
क्रिकेट
अफगानिस्तान सीरीज से पहले टेंशन में गंभीर, वैभव सूर्यवंशी हैं वजह
अफगानिस्तान सीरीज से पहले टेंशन में गंभीर, वैभव सूर्यवंशी हैं वजह
Advertisement

वीडियोज

गरबा विवाद पर अमृता फडणीस का बयान
BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ?
बांकीपुर में PK की जीत, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में AK 47, सुपर सीएम Nitish
Akshay Kumar के घर Amitabh Bachchan के कुर्ते पर गिरा 4 गिलास पानी, फिर हुआ ये कांड
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री का दावा, टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मंत्री पर पड़ी ED रेड तो भड़के CM डीके शिवकुमार, गिना दिए 3 नेताओं के नाम
मंत्री पर पड़ी ED रेड तो भड़के CM डीके शिवकुमार, गिना दिए 3 नेताओं के नाम
बिहार
बिहार के इस शहर का नाम 'नीतीशपुर' होगा? CM सम्राट को सुझाव
बिहार के इस शहर का नाम 'नीतीशपुर' होगा? CM सम्राट को सुझाव
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
साउथ सिनेमा
The Paradise US Advance Booking: कुछ ही घंटों में 1 लाख डॉलर पार, अमेरिका में नानी की नई फिल्म का गजब क्रेज
अमेरिका में नानी की 'द पैराडाइज' का गजब क्रेज, धुआंधार हो रही प्री सेल
इंडिया
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
इंडिया
US नागरिक से UAPA चार्ज हटाने के दावों को NIA ने किया खारिज, कहा- जांच जारी
US नागरिक से UAPA चार्ज हटाने के दावों को NIA ने किया खारिज, कहा- जांच जारी
इंडिया
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
शिक्षा
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget