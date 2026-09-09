हार्दिक पांड्या की हुई वापसी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया-ए टीम का एलान

हार्दिक पांड्या लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं, जो बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे हैं. नेशनल टीम में वापसी से पहले हार्दिक इंडिया-ए के लिए खेलेंगे, उन्हें ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम में चुना गया है. बीसीसीआई ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ होने वाली वनडे और मल्टी-डे सीरीज के लिए स्क्वॉड का एलान कर दिया है.

बीसीसीआई ने आधिकारिक स्टेटमेंट में बताया, "पुरुष चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम चुनी है. इस सीरीज में पुडुचेरी में दो मल्टी-डे मैच और तीन वन-डे मैच खेले जाएंगे." शुरुआत 2 मल्टी-डे मैचों की सीरीज से होगी, जिसका पहला मुकाबला 22 से 25 सितंबर के बीच खेला जाएगा.

किस दिन होगी हार्दिक पांड्या की वापसी?

हार्दिक पांड्या मल्टी-डे सीरीज के लिए नहीं चुने गए, उन्हें 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए चुना गया है. पहला वनडे 6 अक्टूबर, दूसरा 9 और तीसरा 11 अक्टूबर को होगा. हालांकि बीसीसीआई ने साफ किया है कि हार्दिक का ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ खेलना फिटनेस रिपोर्ट पर निर्भर करेगा.

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ मल्टी-डे सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम

अमन मोखड़े, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल [सी], साई सुदर्शन [वीसी], यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र [डब्ल्यूके], शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल्ल हिंगे, एन जगदीसन [डब्ल्यूके], नचिकेत भुटे, वी वैश्य*

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम

प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल [वीसी], रुतुराज गायकवाड़ [सी], रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र [विकेटकीपर], निशांत सिंधु, विप्रज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, नमन धीर, हार्दिक पंड्या*, प्रभसिमरन सिंह [विकेटकीपर], गुरजापनीत सिंह, यश ठाकुर