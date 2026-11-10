श्रेयस अय्यर से छिन जाएगी पंजाब किंग्स की कप्तानी? हार्दिक पांड्या के ट्रेड से उठे सवाल

आईपीएल 2027 के लिए ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में है, सभी 10 फ्रेंचाइजियों को अपनी रिटेंशन लिस्ट 17 नवंबर तक देनी है. अभी सबसे ज्यादा चर्चा हार्दिक पांड्या के ट्रेड की है. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेड पूरी हो गई है. हार्दिक अब पंजाब किंग्स के लिए खेलेंगे और अर्शदीप सिंह एमआई के लिए. अब बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, जो जल्द हो सकती है. अब सबसे बड़ा सवाल है कि हार्दिक किस कीमत पर आए हैं, क्या कप्तान? श्रेयस अय्यर की कप्तानी जाएगी? जिनके रहते टीम 2025 में फाइनल तक पहुंची थी.

रिपोर्ट के अनुसार हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह के प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ है. पांड्या की सैलरी 16.35 करोड़ रूपये रहेगी, जो सैलरी उनकी एमआई के साथ भी थी. अर्शदीप की सैलरी 18 करोड़ ही रहेगी, उन्हें पंजाब किंग्स ने 2025 मेगा ऑक्शन में इतने ही रुपये में RTM का इस्तेमाल करते हुए अपने दल में शामिल किया था.

हार्दिक और अर्शदीप के ट्रेड की चर्चा पिछले हफ्ते शुरू हुई थी. रिपोर्ट के अनुसार दोनों खिलाड़ियों के कागजों पर हस्ताक्षर चाहिए थे और इसी कारण से इसमें देरी हुई. अपनी फ्रेंचाइजियों के साथ बात करने के बाद दोनों खिलाड़ी इस डील के लिए तैयार हो गए. अब सवाल कप्तानी का है? सिर्फ मुंबई इंडियंस ही नहीं, पंजाब किंग्स के लिए भी.

क्या श्रेयस अय्यर की होगी कप्तानी से छुट्टी?

हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने अपने आईपीएल संस्करण में खिताब जीता, लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची. उनके कप्तानी के प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई इंडियंस उन्हें अपनी टीम में लाई, जिसके लिए उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया. कहा गया था कि पांड्या कप्तानी की शर्त पर ही एमआई में आए थे. अब सवाल है कि हार्दिक ने पंजाब के सामने भी ये बात रखी है? क्या पंजाब कप्तान बदलने वाली है?

बतौर कप्तान कैसा है श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड

आईपीएल में श्रेयस अय्यर के कप्तानी आंकड़े देखें तो ये शानदार हैं. उन्होंने अपनी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स को पहली बार फाइनल (2020) तक पहुंचाया. कोलकाता नाइट राइडर्स को 2024 में खिताब जिताया. वह 26.75 करोड़ रुपये के साथ पंजाब किंग्स में शामिल हुए थे, 2025 में टीम फाइनल तक पहुंची. पिछले साल भी टीम शुरूआती मैचों में शानदार नजर आई थी, लेकिन अंतिम मैचों में लगातार हारती रही.

श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने टी20 का फुल टाइम कप्तान नियुक्त किया है. ऐसे में पंजाब किंग्स अगर उन्हें कप्तानी से हटाती है तो ये भी हैरानी भरा होगा.

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