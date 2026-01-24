हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहार्दिक पंड्या और मुरली कार्तिक के बीच क्यों हुई बहस? दोनों की बातचीत का वीडियो वायरल

हार्दिक पंड्या और मुरली कार्तिक के बीच क्यों हुई बहस? दोनों की बातचीत का वीडियो वायरल

Hardik Viral Video: हार्दिक पंड्या और मुरली कार्तिक के बीच बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच बहस हो रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 24 Jan 2026 02:28 PM (IST)
Hardik Pandya & Murali Karthik Viral Video: भारत ने न्यूजीलैंड को 5 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में भी शिकस्त दी है. टीम इंडिया ने इस जीत के साथ सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है. रायपुर में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले के शुरू होने से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुरली कार्तिक का है. उस वीडियो में हार्दिक और मुरली कार्तिक के बीच किसी मुद्दे पर गहन बातचीत होती दिख रही है. वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच 'बहस' हो रही है. ये वीडियो दर्शकों द्वारा स्टैंड से रिकॉर्ड किया गया. हालांकि, इसमें कोई आवाज नहीं है और वीडियो में सिर्फ मैदान का शोर सुनाई दे रहा है.

हार्दिक पंड्या और मुरली कार्तिक के बीच क्यों हुई बहस?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हार्दिक पंड्या प्रैक्टिस किट पहने, हाथ में बल्ला और ग्लव्स लिए मैदान पर आ रहे हैं. उसी दौरान उनकी मुलाकात कमेंट्री ड्यूटी पर मौजूद मुरली कार्तिक से होती है. दोनों ने पहले एक-दूसरे से हाथ मिलाया, जिसके बाद वे कुछ देर तक बातचीत करते नजर आए. वीडियो में ऐसा लग रहा था कि मुरली कार्तिक हार्दिक को कुछ समझा रहे हैं और उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, बातचीत में क्या कहा गया, ये साफ नहीं है. हार्दिक पंड्या की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे बहस बता रहे हैं.

कैसा रहा हार्दिक पंड्या का मैच में प्रदर्शन?

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल हार्दिक पंड्या ने तीन ओवर में किफायती गेंदबाजी की. हार्दिक ने सिर्फ 25 रन देकर 1 विकेट अपने नाम करने में सफल रहे. उन्होंने मार्क चैपमैन को आउट किया, जो 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे. हालांकि, हार्दिक पंड्या बल्लेबाजी करने नहीं उतरे, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी. सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन ने तूफानी अर्धशतक जड़ते हुए टीम को जीत दिलाई.

Published at : 24 Jan 2026 02:28 PM (IST)
Murli Kartik Cricket News SURYAKUMAR YADAV IND VS NZ ISHAN KISHAN HARDIK PANDYA
राजस्थान
विश्व
बॉलीवुड
क्रिकेट
राजस्थान
विश्व
बॉलीवुड
क्रिकेट
