टी20 वर्ल्डकप में भारत से मैच के बहिष्कार को लेकर भड़के हरभजन सिंह, पाकिस्तान को जमकर लताड़ा

पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच न खेलने के पाकिस्तान के फैसले को लेकर खुलकर नाराजगी जताई है. उनका मानना है कि यह फैसला क्रिकेट से ज्यादा राजनीति से जुड़ा हुआ है और इसका मकसद सिर्फ माहौल बनाना है, न कि किसी ठोस मुद्दे पर मजबूती से खड़ा होना.

हरभजन सिंह ने उठाए सवाल

अपने यूट्यूब चैनल पर हरभजन ने पाकिस्तान को “बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना” बताया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रुख साफ नहीं है. एक तरफ टीम को टी20 वर्ल्ड कप खेलने की इजाजत दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत के खिलाफ मुकाबले से दूरी बनाई जा रही है. हरभजन के मुताबिक, अगर किसी फैसले के पीछे सच्चा कारण होता, तो या तो पूरा टूर्नामेंट छोड़ा जाता या फिर सभी मैच खेले जाते. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह फैसला समझ से बाहर है और इसमें कोई क्रिकेटिंग लॉजिक नहीं दिखता है.

बांग्लादेश के समर्थन पर भी उठाए सवाल

हरभजन ने पाकिस्तान के इस कदम को बांग्लादेश के समर्थन से जोड़ने की कोशिश पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान सच में किसी दूसरे देश के साथ खड़ा होना चाहता है, तो उसे इसके नतीजों को भी स्वीकार करना चाहिए. उन्होंने कहा, “कुछ समय बाद पाकिस्तान की ओर से कहा जाएगा कि यह मामला बांग्लादेश का था, ICC ने दबाव डाला, और हम तो खेलने को तैयार थे. यह लोगों को गुमराह करने का पूरा ड्रामा है,

क्रिकेट फैन्स की अनदेखी

हरभजन सिंह ने यह मुद्दा भी उठाया कि भारत-पाकिस्तान मैच सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं होता, बल्कि यह करोड़ों दर्शकों के लिए एक बड़ा क्रिकेट इवेंट होता है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी बड़ी संख्या में लोग इस मुकाबले को देखना चाहते हैं, लेकिन उनके हितों को नजरअंदाज कर दिया गया है. उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी जब हालात मुश्किल थे, तब एशिया कप जैसे टूर्नामेंट खेले गए, क्योंकि उससे कमाई जुड़ी हुई थी. अब अचानक क्रिकेट से ज्यादा राजनीति हावी होती दिख रही है.

न्यूट्रल वेन्यू का भी दिया हवाला

हरभजन ने यह भी कहा कि यह मुकाबला भारत या पाकिस्तान में नहीं, बल्कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाना था. उनका कहना था कि अगर पहले हालात में खेल हो सकता था, तो अब अचानक देशभक्ति का प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है. उन्होंने कहा की ठीक है अगर पाकिस्तान भारत नहीं आता है. भारत ने भी पाकिस्तान जाने से मना किया है इसलिए आपका यह फैसला भी ठीक है. हालांकि यह मैच तो न्यूट्रल वेन्यू पर है तो इसमें क्या दिक्कत है.

भविष्य को लेकर चेतावनी

हरभजन सिंह ने अंत में पाकिस्तान को आगाह किया कि ऐसे फैसलों का असर लंबे समय तक पड़ सकता है. आईसीसी इस मामले को गंभीरता से ले सकता है और आगे चलकर पाकिस्तान को टूर्नामेंट की मेजबानी या अन्य क्रिकेट गतिविधियों में नुकसान उठाना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान अपने फैसले पर कितना टिकता है या फिर यह भी पहले की तरह सिर्फ बयानबाजी बनकर रह जाता है.