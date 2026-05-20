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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपंजाब में दिनदहाड़े जो हुआ, वीडियो देख हरभजन सिंह को आया गुस्सा कहा- पुलिस...

पंजाब में दिनदहाड़े जो हुआ, वीडियो देख हरभजन सिंह को आया गुस्सा कहा- पुलिस...

Harbhajan Singh Reaction Punjab Girl Kidnapped:

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 May 2026 08:06 PM (IST)
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पंजाब के कुराली से एक दिल तोड़ देने वाली घटना सामने आई है. दिनदहाड़े एक साढ़े 4 साल कि बच्ची को किडनैप कर लिया गया, अपहरणकर्ताओं ने दादा-दादी को कार से कुचलने का भी प्रयास किया. सामने आए सीसीटीवी फुटेज के अनुसार कुल पांच अपहरणकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम दिया. इसपर भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने प्रतिक्रिया दी है.

सीसीटीवी फुटेज में दादा-दादी और बच्ची स्कूटर पर सवार हैं. तभी 2 युवक मोटरसाइकिल पर आते हैं और बच्ची को छीनने का प्रयास करते हैं. इसी झड़प के बीच एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से तीन युवक और उतरते हैं. अपहरणकर्ता बच्ची को गाड़ी में बिठाकर वहां से भाग निकलते हैं. इसी बीच अपहरणकर्ता गाड़ी से दादा-दादी को कुचलने का प्रयास करते हैं.

हरभजन सिंह ने दी प्रतिक्रिया

इस घटना पर पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया दी. उन्होंने पंजाब पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि यह आखिर पंजाब में क्या हो रहा है, इस घटना पर पुलिस को तुरंत एक्शन लेकर पीड़ित परिवार की सहायता करनी चाहिए.

बच्ची के पिता ने बताया कि बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस चल रहा है. पिता का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि अपहरण किसने किया, लेकिन उन्हें शक है कि उनकी पत्नी ने कानून से खिलवाड़ करते हुए अपहरणकर्ताओं की मदद से इस घटना को अंजाम दिया. बच्ची के पिता ने यह भी कहा कि उनकी सास और एक संदीप नामक व्यक्ति इस किडनैपिंग में शामिल हो सकता है. उन्होंने पुलिस से मामले की गहन जांच की मांग की है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 May 2026 08:06 PM (IST)
Tags :
PUNJAB HARBHAJAN SINGH PUNJAB NEWS
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