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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटडेविड वॉर्नर और केविन पीटरसन से रुका नहीं गया, एडवांस में दी भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं

डेविड वॉर्नर और केविन पीटरसन से रुका नहीं गया, एडवांस में दी भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं

केविन पीटरसन और डेविड वॉर्नर दिवाली के त्योहार को लेकर इतने उत्साहित दिखे कि एक दिन पहले ही भारतवासियों और अपने फैंसको दिवाली की शुभकामनाएं भेज दीं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 07 Nov 2026 11:11 PM (IST)
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ऐसे अनेकों विदेशी क्रिकेटर हैं, जिन्हें भारत आकर अपने दूसरे घर जैसा अनुभव मिलता है. इन्हीं में डेविड वॉर्नर और केविन पीटरसन भी शामिल हैं. दोनों को इतना सब्र नहीं था कि वह 8 नवंबर यानी दिवाली के दिन का इंतजार कर सकें. उन्होंने एक दिन पहले ही 7 नवंबर को सबको दिवाली की शुभकामनाएं भेज दीं.

पीटरसन और वॉर्नर का भारत और भारतवासियों के प्रति प्यार किसी से छुपा नहीं है. उनका भारत के लिए प्यार इतना गहरा है कि वे खुद भी दिवाली का त्योहार मनाते हैं. दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय लोगों के साथ जुड़े रहते हैं. 

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केविन पीटरसन ने सोशल मीडिया पर सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, "मेरे सभी प्यारे दोस्तों को इस बेहद ख़ुशी के मौके पर दिवाली की बहुत शुभकामनाएं. उम्मीद है आप सभी के लिए यह प्यार, हंसी-मजाक और ढेर सारी मस्ती से भरा होगा." पीटरसन खुद कहते हैं कि उन्हें यह त्योहार हमेशा याद रहता है.  

 

डेविड वॉर्नर ने तो सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं भी भेजीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर खास पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मेरे सभी दोस्तों और  फैंस को समृद्धि और भरपूर खुशियां मिलें."

पीटरसन और वॉर्नर दोनों के इस अवतार को लोग बहुत पसंद करते हैं. यह जानते हुए भी आज दिवाली नहीं है, भारतीय फैंसने दोनों दिग्गज क्रिकेटरों द्वारा भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव की तारीफ भी की.

 

 
 
 
 
 
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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 07 Nov 2026 11:11 PM (IST)
Tags :
Happy Diwali David Warner Kevin Pietersen
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