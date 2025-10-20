विराट कोहली, गिल से लेकर स्मृति मंधाना, देखें दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने क्या कहा
Happy Diwali Wishes 2025: देशभर में आज दीपावली का त्यौहार बड़े धूम धाम से मनाया जा रहा है. इस मौके पर विराट कोहली, केएल राहुल समेत कई भारतीय खिलाड़ियों ने फैंस को शुभकामनाएं दी. देखें वीडियो.
आज पूरे भारत में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है. लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को शुभकामनाएं संदेश भेज रहे हैं. भारतीय पुरुष टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया में है, जहां 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. ऑस्ट्रेलिया में मौजूद विराट कोहली ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, "आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं." ये उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कहा, इसमें केएल राहुल, शुभमन गिल, स्मृति मंधाना ने भी फैंस को शुभकामनाएं दी.
वीडियो में स्मृति मंधाना ने अपने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए प्रार्थना कि इस टीम और आप सभी के लिए ये दिवाली खुशियां लेकर आए. उन्होंने कहा, "आप सभी को हैप्पी दिवाली, मेरी और टीम की तरफ से मैं प्रार्थना करती हूं कि ये दिवाली आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और हमारी टीम के लिए भी." ऋचा घोष ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, "प्रार्थना करो कि हम जीते और वर्ल्ड कप फाइनल भी लेकर आए."
भारतीय खिलाड़ियों ने दी दिवाली की शुभकामनाएं
शुभमन गिल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज आदि क्रिकेटर्स ने भी वीडियो में सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी. बता दें कि ये प्लेयर्स अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहां शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया अपना दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को खेलेगी. भारत सीरीज में 0-1 से पीछे है.
Diwali just got brighter! 🤩🪔— Star Sports (@StarSportsIndia) October 20, 2025
Team India stars ft. #ViratKohli, #KLRahul, #SmritiMandhana & more wish everyone a joyous and safe Diwali! ✨ pic.twitter.com/73AjxTn8nr
BCCI, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दी शुभकामनाएं
बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए फैंस को दीपावली की शुभकामनाएं दी. क्रिकेटर इरफ़ान पठान ने दिवाली की बधाई देते हुए लिखा, "यह दिवाली आपके जीवन को शांति, समृद्धि और अनंत खुशियों से भर दे. सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.
Here’s wishing everyone a sparkling Diwali 🪔✨#TeamIndia pic.twitter.com/xxhetQvHMm— BCCI (@BCCI) October 20, 2025
The Festival of Lights ❤️— Cricket Australia (@CricketAus) October 20, 2025
Happy Diwali to all those who celebrate! pic.twitter.com/M63bhLOhZA
May this Diwali light up your life with peace, prosperity, and endless happiness. Wishing everyone a very happy Diwali.— Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 20, 2025
पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "दिवाली का दिव्य प्रकाश आपके जीवन को शांति, समृद्धि और आनंद से आलोकित करे. आप सभी को उज्ज्वल और सुंदर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं."
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL