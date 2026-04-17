LIVE: दो ओवर में गिरे कोलकाता के 2 विकेट, कप्तान रहाणे के बाद अंगकृष रघुवंशी भी लौटे पवेलियन

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 GT vs KKR Live Score: दो ओवर में गिरे कोलकाता के 2 विकेट, कप्तान रहाणे के बाद अंगकृष रघुवंशी भी लौटे पवेलियन

IPL 2026 GT vs KKR Live Score: दो ओवर में गिरे कोलकाता के 2 विकेट, कप्तान रहाणे के बाद अंगकृष रघुवंशी भी लौटे पवेलियन

IPL 2026 Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders Live Scorecard: यहां आपको गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.

By : मोहम्मद वाहिद  | Updated at : 17 Apr 2026 07:49 PM (IST)

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गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
Source : ABP Live

Background

आईपीएल 2026 में आज गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने-सामने हैं. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का 25वां मैच खेला जा रहा है. गुजरात की टीम इस सीजन अब तक चार मैच खेले हैं, जिसमें उसे दो मैचों में जीत मिली है और दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं केकेआर अब तक अपनी पहली जीत की तलाश में है. कोलकाता ने अब तक पांच मैच खेले हैं, जिसमें चार मैचों में उसे हार मिली है, वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. 

हेड टू हेड में कौन आगे?

गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हेड टू हेड की बात करें शुभमन गिल की टीम का पलड़ा भारी है. गुजरात फिलहाल 3-1 से हेड टू हेड में आगे है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही रिंकू सिंह ने अंतिम पांच गेंद में पांच छक्के लगाकर केकेआर को हारी हुई बाजी जिताई थी. 

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम रन बनने के लिए जाना जाता है. यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार रहती है. यहां हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं. टॉस का इतना प्रभाव नहीं रहेगा. फिर भी टॉस जीतने वाली पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है, क्योंकि यहां रन चेज आसानी से करते देखे गए हैं. 

मैच प्रिडिक्शन 

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में कांटे का मुकाबला होगा. मैच 50-50 का है. फिर भी चेज करने वाली टीम की जीत की संभावना ज्यादा है. 

गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग इलेवन- साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मानव सुथार/अशोक शर्मा और मोहम्मद सिराज

इम्पैक्ट प्लेयर- प्रसिद्ध कृष्णा

कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- अजिंक्य रहाणे (कप्तान), सुनील नरेन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), अंगकृष रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी

इम्पैक्ट प्लेयर- वरुण चक्रवर्ती

19:49 PM (IST)  •  17 Apr 2026

GT vs KKR Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 24-1

3 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर एक विकेट पर 24 रन है. टिम सीफर्ट 10 गेंद में 13 रन पर हैं. वह एक छक्का और एक चौका लगा चुके हैं. कैमरून ग्रीन तीन गेंद में दो रन पर हैं. 

19:43 PM (IST)  •  17 Apr 2026

GT vs KKR Live Score: कोलकाता का दूसरा विकेट गिरा, स्कोर 21-1

दूसरे ओवर में एक छक्का और एक चौका आया. हालांकि, अंतिम गेंद पर विकेट भी गिर गया. अंगकृष रघुवंशी चार गेंद में आठ रन बनाकर पवेलियन लौटे. उन्हें कगिसो रबाडा ने आउट किया. 2 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर दो विकेट पर 21 रन है.

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