भारत के लिए गुड न्यूज, ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलियाई टीम से किया गया बाहर; हैरान करने वाली है वजह

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया है. सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड को भारत के खिलाफ आखिरी दो टी20 के लिए टीम से बाहर कर दिया गया है. हेड अब भारत के खिलाफ चौथे और पांचवें टी20 में ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा नहीं होंगे. एक तरह इसे भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर माना जा रहा है. हालांकि, हेड अभी तक टी20 सीरीज में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे.

जानें क्यों टीम से बाहर किए गए ट्रेविस हेड?

ट्रेविस हेड को एशेज सीरीज की तैयारी के लिए भारत के खिलाफ आखिरी दो टी20 मैचों से फारिग कर दिया गया है. वह ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट में खेलेंगे. हेड अब 10 नवंबर से तस्मानिया के खिलाफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेंगे. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 2025 एशेज सीरीज 21 नवंबर से खेली जाएगी.

ऑस्ट्रेलिया डॉट कॉम डॉट एयू के अनुसार, चयनकर्ताओं ने शेफील्ड शील्ड या भारत के खिलाफ आखिरी दो टी20 खेलने का फैसला खिलाड़ियों पर छोड़ा था और हेड ने घरेलू टूर्नामेंट को चुना है. इससे यह साफ है कि ट्रेविस हेड को टीम से खराब प्रदर्शन के लिए बाहर नहीं किया गया है, बल्कि उन्होंने खुद टेस्ट क्रिकेट की तैयारी करने के लिए टी20 टीम से बाहर होने का फैसला लिया है.

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में ऐसा रहा हेड का प्रदर्शन

बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में ट्रेविस हेड बैटिंग करने नहीं उतर सके थे. यह मैच पहली पारी के 9.4 ओवर के बाद रद्द हो गया था. इसके बाद दूसरे टी20 में ट्रेविस हेड ने 15 गेंद में 28 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और एक छक्का आया था. इसके बाद तीसरे टी20 में हेड सिर्फ छह रन बनाकर आउट हो गए थे. अब वह 6 नवंबर को खेले जाने वाले चौथे टी20 और 8 नवंबर को खेले जाने वाले पांचवें व अंतिम टी20 मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा नहीं होंगे.