रविवार (13 सितंबर) को 2026 महिला एशिया कप के फाइनल में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराकर खिताब जीता. इसके बाद टीम इंडिया ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली. वह एसीसी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष और पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं. पिछले साल पुरुष भारतीय टीम ने भी नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया था.

इन घटिया हरकतों के बाद एसीसी चेयरमैन की जमकर आलोचना हो रही है. पिछले पुरुष एशिया कप में भी फैंस ने उन्हें जमकर लताड़ा था. अब महिला एशिया कप के बाद भी वह फैंस के निशाने पर हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो उनकी तारीफ कर रहा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स मोहसिन नकवी की ट्रॉफी चोरी करने के लिए तारीफ कर रहा है.

गुड जॉब सर, वो ट्रॉफी के लायक नहीं थे

वीडियो में शख्स ने कहा, "मोहसिन नकवी जिंदाबाद. गुड जॉब सर, हम आपसे खुश हैं. वो इस ट्रॉफी के लायक नहीं हैं. मोहसिन नकवी जिंदाबाद. हम आपको प्यार करते हैं. आप महान आदमी हैं. आप अच्छा कर रहे हैं. इसको जारी रखिए."

Pakistani fan to Mohsin Naqvi - “Good job, sir. We are happy with you. They don’t deserve the trophy.”



India literally won the trophy, but Pakistani fans are praising Mohsin Naqvi for stealing the trophy.



The reason why Pakistan is ahead of India in the Happiness Index 😹🙏 pic.twitter.com/xqiiUCEBuA — Tejash (@lord_geopolitic) September 13, 2026

वीडियो पर भड़के फैंस

वीडियो के कमेंट में लोग भड़कते हुए नजर आए. एक यूजर ने लिखा, "भाई इनकी ये छोटी-छोटी खुशियां हैं उसी डेलुलू में जीने दो इन्हें क्या पता कब वो भी छिन जाए." एक दूसरे यूजर ने लिखा, "पाकिस्तानी फैंस को पता है कि यही इकलौता तरीका है ट्रॉफी लेने का." एक और यूजर ने लिखा, "ट्रॉफी चोर. पाकिस्तान जीत नहीं सकता, तो ये भारत से चुरा लेते हैं. यह उनके लिए आम बात है."

They are praising him for stealing and he's even acknowledging them. what a massively delusional country man. — Sommyajit (@Sommyajit991) September 14, 2026

Bhai inki yhi choti choti khushiya h usi delulu me jeeno do inhe kya pta kb vo bhi chli jae 😂 — Proud Indian (@ProudIndian2507) September 14, 2026

Pakistani fans also know that this is the only way Naqvi can manage to get trophies. — Arun Kumar Kundra (@arunkumarkundra) September 14, 2026

What a clown pakistan is. Jeetne ki aukaat nahi hai. Bas trophy leke rakhlo. Pura Pakistani cricket ka beda gark ho chuka hai par trophy leke bhage usko praise kar raha hai. — Malay (@malay86191) September 14, 2026

फाइनल में भारत की एकतरफा जीत

खिताबी मुकाबले में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ एकतरफा जीत हासिल की. पहले बैटिंग करने के बाद टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 183 रन बनाए. शेफाली वर्मा ने 9 चौके और 2 छक्के लगाकर 68 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. स्मृति मंधाना ने 59 रन बनाए. दोनों ने पहले विकेट के लिए 129 (77 गेंद) रनों की साझेदारी की. फिर चेज के लिए उतरी श्रीलंका 20 ओवर में सिर्फ 111 रन पर सिमट गई. इस पारी में भारत के लिए श्री चरणी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके.

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