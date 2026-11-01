आज ग्लेन फिलिप्स के निशाने पर 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड, बनेंगे शतकों के नए बादशाह

आज भारत और न्यूजीलैंड का पांचवां और अंतिम टी20 मैच खेला जाएगा. टीम इंडिया पहले ही सीरीज जीत चुकी है, लेकिन न्यूजीलैंड अपनी साख बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. विशेष रूप से ग्लेन फिलिप्स ने पूरी सीरीज में भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की है. उन्होंने अब तक सीरीज में एक शतक और 2 फिफ्टी की मदद से 276 रन बनाए हैं.

फिलिप्स का बल्ला गरज रहा है और पिछले ही मुकाबले में 46 गेंद में शतक लगाकर आ रहे हैं. हैमिल्टन के सेडन पार्क पर फिलिप्स करीब 195 के तूफानी स्ट्राइक रेट से रन बनाते आए हैं. आज भारत के खिलाफ पांचवें टी20 में उनके निशाने पर कई सारे बड़े रिकॉर्ड होंगे.

एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन

एक पांच मैचों की T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड के फिल साल्ट के नाम है. साल्ट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 331 रन बनाए थे. वहीं ग्लेन फिलिप्स पहले 4 मैचों में 276 रन बना चुके हैं. आज फिलिप्स टीम इंडिया के खिलाफ 56 रन और बना लेते हैं, तो एक T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे.

331 रन - फिल साल्ट (इंग्लैंड)

290 रन - मार्क चैपमैन (न्यूजीलैंड)

279 रन - अभिषेक शर्मा (भारत)

न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा T20I शतक

ग्लेन फिलिप्स अब तक अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 3 शतक लगा चुके हैं. कॉलिन मुनरो और फिन एलन भी न्यूजीलैंड के लिए तीन सेंचुरी जड़ चुके हैं. आज भारत के खिलाफ पांचवें टी20 में 100 रन बना लेते हैं तो टी20 इंटरनेशनल में कीवी टीम के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

3 शतक - ग्लेन फिलिप्स

3 शतक - कॉलिन मुनरो

3 शतक - फिन एलन

न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा छक्के (T20I)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मार्टिन गुप्टिल ने लगाए थे. उनके नाम 173 सिक्स हैं. आज इस लिस्ट में ग्लेन फिलिप्स दूसरे स्थान पर आ सकते हैं. फिन एलन और ग्लेन फिलिप्स अभी 125-125 सिक्स के साथ बराबरी पर हैं. आज एक छक्का लगाते ही फिलिप्स, गुप्टिल के बाद दूसरे स्थान पर आ जाएंगे.

173 छक्के - मार्टिन गुप्टिल

125 छक्के - फिन एलन

125 छक्के - ग्लेन फिलिप्स

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