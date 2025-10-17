हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमैक्सवेल ने चुनी IND-AUS की ऑल टाइम ODI XI, सचिन तेंदुलकर को रखा बाहर लेकिन अंत में आया ट्विस्ट

मैक्सवेल ने चुनी IND-AUS की ऑल टाइम ODI XI, सचिन तेंदुलकर को रखा बाहर लेकिन अंत में आया ट्विस्ट

Glenn Maxwell Picks IND-AUS Combine ODI XI: मैक्सवेल ने भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की ऑल-टाइम प्लेइंग 11 में सचिन तेंदुलकर को शामिल नहीं किया था. उन्होंने इंग्लैंड के किसी प्लेयर को शामिल नहीं किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 17 Oct 2025 08:15 AM (IST)
Preferred Sources

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू हो रही है, इसमें रोहित शर्मा विराट कोहली को खेलते हुए देखने के लिए फैंस बहुत उत्सुक हैं. इससे पहले ग्लेन मैक्सवेल ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मिलाकर ऑल-टाइम ओडीआई प्लेइंग 11 चुनी, हालांकि इसमें उन्होंने किसी भी इंग्लैंड के खिलाड़ी को शामिल नहीं किया. मैक्सवेल ने सचिन तेंदुलकर को भी इसमें शामिल नहीं किया था, लेकिन अंत में ट्विस्ट आया तो उन्होंने तेंदुलकर को शामिल किया.

ग्लेन मैक्सवेल ने ओपनिंग जोड़ी के रूप में रोहित शर्मा और डेविड वार्नर को चुना. उन्होंने कहा, "रोहित के रिकार्ड्स काफी अच्छे हैं, उन्होंने 3 दोहरे शतक लगाए हैं. 32 शतक और 48 का एवरेज है. मैं डेविड वार्नर को चुनूंगा, 22 शतक, 45 का एवरेज और 97 का स्ट्राइक रेट." वार्नर को सचिन से ऊपर रखने का कारण बताते हुए कहा कि, "मैं दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन चाहता था."

फॉक्स स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में उन्हें भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से 11 प्लेयर्स चुनकर ऑल टाइम ओडीआई XI बनानी थी. इसमें एक नियम था कि वह ऑस्ट्रेलिया के अधिकतम 5 प्लेयर्स चुन सकते थे, जिसे वह भूल गए थे. उन्होंने रिकी पोंटिंग, माइकल बेवन, शेन वाटसन, ग्लेन मैक्ग्रा और ब्रेट ली को चुना. जब उन्हें नियम का पता चला तो उन्होंने इसमें बदलाव किया. उन्होंने कहा, मुझे डेवी (डेविड वार्नर) को हटाना होगा, डेवी गए और सचिन तेंदुलकर आए.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स चुने

ग्लेन मैक्सवेल को 3 देशों (भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड) में से खिलाड़ियों को चुनना था, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि उन्होंने इंग्लैंड के किसी प्लेयर को इसमें शामिल नहीं किया. उन्होंने 5 ऑस्ट्रेलियाई और 6 भारतीय प्लेयर्स को चुना. उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी, अनिल कुंबले, जसप्रीत बुमराह को चुना.

ग्लेन मैक्सवेल की ऑल-टाइम ODI XI (भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड)

रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रिकी पोंटिंग, माइकल बेवन, एमएस धोनी, शेन वॉटसन, अनिल कुंबले, जसप्रीत बुमराह, ग्लेन मैक्ग्रा और ब्रेट ली.

Published at : 17 Oct 2025 08:15 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND Vs AUS ODI INDIA VS AUSTRALIA GLENN MAXWELL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
इंडिया
India On Pakistan: भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
बॉलीवुड
Kantara Chapter 1 BO Day 15: ‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Bihar Elections: योगी का 'बुर्का' अटैक, Congress-RJD पर सीधा प्रहार, गरमाई बिहार की सियासत
बेवफा बीवी का फिल्मी इश्क, प्रेमी के लिए पति को मौत की सजा
Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
इंडिया
India On Pakistan: भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
बॉलीवुड
Kantara Chapter 1 BO Day 15: ‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
Delhi Sultanate: पैगंबर का सपने आने पर इस सुल्तान ने खुदवा दी थी पूरी झील, जानें हौजखास झील का‌ इतिहास
पैगंबर का सपने आने पर इस सुल्तान ने खुदवा दी थी पूरी झील, जानें हौजखास झील का‌ इतिहास
ब्यूटी
क्‍या होते हैं स्किन डिहाइड्रेशन के शुरुआती संकेत, सही हाइड्रेशन से स्किन को कैसे रख सकते हैं हेल्दी? 
क्‍या होते हैं स्किन डिहाइड्रेशन के शुरुआती संकेत, सही हाइड्रेशन से स्किन को कैसे रख सकते हैं हेल्दी? 
यूटिलिटी
आपके शहर में कहां हैं Aadhar Center? चुटकियों में ऐसे चल जाएगा पता
आपके शहर में कहां हैं Aadhar Center? चुटकियों में ऐसे चल जाएगा पता
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget