मैक्सवेल ने चुनी IND-AUS की ऑल टाइम ODI XI, सचिन तेंदुलकर को रखा बाहर लेकिन अंत में आया ट्विस्ट

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू हो रही है, इसमें रोहित शर्मा विराट कोहली को खेलते हुए देखने के लिए फैंस बहुत उत्सुक हैं. इससे पहले ग्लेन मैक्सवेल ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मिलाकर ऑल-टाइम ओडीआई प्लेइंग 11 चुनी, हालांकि इसमें उन्होंने किसी भी इंग्लैंड के खिलाड़ी को शामिल नहीं किया. मैक्सवेल ने सचिन तेंदुलकर को भी इसमें शामिल नहीं किया था, लेकिन अंत में ट्विस्ट आया तो उन्होंने तेंदुलकर को शामिल किया.

ग्लेन मैक्सवेल ने ओपनिंग जोड़ी के रूप में रोहित शर्मा और डेविड वार्नर को चुना. उन्होंने कहा, "रोहित के रिकार्ड्स काफी अच्छे हैं, उन्होंने 3 दोहरे शतक लगाए हैं. 32 शतक और 48 का एवरेज है. मैं डेविड वार्नर को चुनूंगा, 22 शतक, 45 का एवरेज और 97 का स्ट्राइक रेट." वार्नर को सचिन से ऊपर रखने का कारण बताते हुए कहा कि, "मैं दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन चाहता था."

फॉक्स स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में उन्हें भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से 11 प्लेयर्स चुनकर ऑल टाइम ओडीआई XI बनानी थी. इसमें एक नियम था कि वह ऑस्ट्रेलिया के अधिकतम 5 प्लेयर्स चुन सकते थे, जिसे वह भूल गए थे. उन्होंने रिकी पोंटिंग, माइकल बेवन, शेन वाटसन, ग्लेन मैक्ग्रा और ब्रेट ली को चुना. जब उन्हें नियम का पता चला तो उन्होंने इसमें बदलाव किया. उन्होंने कहा, मुझे डेवी (डेविड वार्नर) को हटाना होगा, डेवी गए और सचिन तेंदुलकर आए.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स चुने

ग्लेन मैक्सवेल को 3 देशों (भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड) में से खिलाड़ियों को चुनना था, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि उन्होंने इंग्लैंड के किसी प्लेयर को इसमें शामिल नहीं किया. उन्होंने 5 ऑस्ट्रेलियाई और 6 भारतीय प्लेयर्स को चुना. उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी, अनिल कुंबले, जसप्रीत बुमराह को चुना.

ग्लेन मैक्सवेल की ऑल-टाइम ODI XI (भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड)

रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रिकी पोंटिंग, माइकल बेवन, एमएस धोनी, शेन वॉटसन, अनिल कुंबले, जसप्रीत बुमराह, ग्लेन मैक्ग्रा और ब्रेट ली.