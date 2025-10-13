हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Watch: लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल

Watch: लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल

IND vs WI 2nd Test: भारत को दिल्ली टेस्ट में 121 रनों का टारगेट मिला है. मैच के चौथे दिन से लिया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Oct 2025 05:56 PM (IST)
भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट में चौथे दिन कई खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया. जॉन कैंपबेल और शाय होप ने शतक लगाया, वहीं जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज के पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट करके पारी में कुल 3 विकेट झटके. वहीं 10वें विकेट के लिए जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स की 79 रनों की पार्टनरशिप ने भी महफिल लूटी. मगर चौथा दिन एक अन्य घटना के कारण भी यादगार बना. दरअसल एक लड़की की एक लड़के को थप्पड़ मारने की तस्वीरों ने इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ है.

यह मामला उस समय का है जब वेस्टइंडीज का स्कोर 294/3 था. रॉस्टन चेज और टेविन इमलाच बल्लेबाजी कर रहे थे, और भारत के लिए गेंद कुलदीप यादव ने संभाली हुई थी. ओवर के दौरान कैमरा स्टैंड्स की तरफ घूमा, तो लड़की ने कई बार मजाकिया लहजे में लड़के को थप्पड़ मारा और उसकी गर्दन भी पकड़ी.

दोनों की तस्वीर और वीडियो चंद मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. इस वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है.

वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप करने के करीब भारत

दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 390 रनों पर सिमट गई थी. जॉन कैंपबेल और शाय होप ने शतक लगाया, लेकिन जेडन सील्स और जस्टिन ग्रीव्स को छोड़कर वेस्टइंडीज के लोवर ऑर्डर बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप हो गए. ग्रीव्स और सील्स ने 10वें विकेट के लिए 79 रनों की पार्टनरशिप की. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए हैं. अब पांचवें दिन 58 रन और बनाते ही भारतीय टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप कर देगी.

मैच का हाल अब तक कुछ ऐसा रहा है, भारत ने पहली पारी 518 रनों पर घोषित की थी. इसके जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी मात्र 248 रनों पर सिमट गई. भारत ने कैरेबियाई टीम को फॉलोऑन खिलाया, लेकिन भारतीय टीम की पारी की जीत की सारी ख्वाहिशें धरी की धरी रह गईं, क्योंकि वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बना डाले. अब चौथी पारी में टीम इंडिया को 121 रनों का टारगेट मिला है.

Published at : 13 Oct 2025 05:56 PM (IST)
Ind Vs Wi 2nd Test India Vs West Indies IND Vs WI VIRAL VIDEO
