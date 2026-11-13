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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबल्लेबाजों पर भड़के गौतम गंभीर, 89 रन पर ऑल आउट होने के बाद दिया ये बयान

बल्लेबाजों पर भड़के गौतम गंभीर, 89 रन पर ऑल आउट होने के बाद दिया ये बयान

बे ओवल में भारत के बल्लेबाजों का शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पहले ही ओवर में टीम ने 3 विकेट गंवा दिए थे. टीम 89 रनों पर ऑल आउट हो गई. मैच के बाद गौतम गंभीर ने बल्लेबाजों पर निशाना साधा.

Written By : शिवम |  Updated at : 13 Nov 2026 03:37 PM (IST)
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न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी कोई गेंद नहीं होती जिसे खेला न जा सके. मैट हेनरी की तारीफ करते हुए उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों पर निशाना साधा. बे ओवल में खेले गए चौथे मैच में भारत 244 रनों के बड़े अंतर से हार गई. 334 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 3 विकेट पहले ही ओवर में गंवा दिए थे. विराट कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर अपना खाता भी नहीं खोल पाए.

भारत की पूरी टीम 89 रन ही बना सकी. ये भारत का वनडे में छठा सबसे छोटा स्कोर है. ये इतिहास में भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार (रनों के आधार पर) है. मैट हैनरी ने अच्छी लाइन पर गेंद डाली, विराट कोहली के विकेट वाली गेंद तो टप्पा खाकर अंदर आई जिस पर स्टार बल्लेबाज को कोई मौका नहीं मिला. गौतम गंभीर मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में बल्लेबाजों पर जमकर बरसे, उन्होंने कहा कि गेंदबाज ने अच्छी जगह पर गेंदबाजी की लेकिन हमें इसका सामना करना आना चाहिए.

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क्या बोले गंभीर

गौतम गंभीर ने कहा, "इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी कोई गेंद नहीं होती जिसे खेला न जा सके. मैट हैनरी ने अच्छी जगहों पर गेंदबाजी की, लेकिन हमें इसका सामना करना आना चाहिए. जब ​​आप 90 के आसपास के स्कोर पर पूरी तरह आउट हो जाते हैं, तो यह चिंता की बात होती है. ये हालात विश्व कप के काफी करीब हैं. पिछले मैच में भी हमने सात विकेट गंवा दिए थे, जो कि चिंता का विषय है."

खराब फील्डिंग पर क्या बोले कोच

विल यंग ने 125 रनों की शानदार पारी खेली, हालांकि उनका विकेट जल्दी मिल जाता अगर रोहित शर्मा उनका कैच नहीं छोड़ते. ये दूसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर हुआ था, जब यंग सिर्फ 5 रन पर खेल रहे थे. इसकी अगली ही गेंद पर विकेटकीपर ईशान किशन से भी कैच छूट गया. गौतम गंभीर ने कहा, "आकिब नबी बदकिस्मत रहे. अगर हमें विल यंग का विकेट मिल जाता, तो स्थिति कुछ और हो सकती थी. बाद में तो हमेशा यही लगता है कि क्या किया जा सकता था. हमने कैच छोड़े हैं और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा."

यह भी पढ़ें- ऑस्ट्रेलिया के 21 साल के बियर्डमैन ने रचा इतिहास, तोड़ा 38 साल पुराना रिकॉर्ड

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 13 Nov 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
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