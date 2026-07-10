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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG T20: श्रेयस-गंभीर ने टीम को डुबाया, आयरलैंड के बाद इंग्लैंड ने रौंदा

IND vs ENG T20: श्रेयस-गंभीर ने टीम को डुबाया, आयरलैंड के बाद इंग्लैंड ने रौंदा

IND vs ENG T20 Series: चौथा मैच जीतकर इंग्लैंड ने सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है. टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर की प्लानिंग पर सवाल उठ रहे हैं, कि आखिर इतनी बुरी स्थिति कैसे बन गई.

Written By : रवीश बिष्ट |  Updated at : 10 Jul 2026 02:35 PM (IST)
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इंग्लैंड दौरे पर वर्ल्ड चैंपियन टीम बुरी तरह से पस्त्त हो चुकी है. जिस टीम ने कुछ दिनों पहले विश्व कप की ट्रॉफी उठायी थी वो ब्रिटेन के दौरे में एक अदद जीत के लिए तरस रही है. कप्तान श्रेयस एयर और हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति बुरी तरह से फेल हो चुकी है.

कंडीशन के हिसाब से प्लानिंग नहीं

भारतीय टीम की बल्लेबाजी इंग्लैंड की कंडीशन में चोक कर रही है. टॉप ऑर्डर बाउंसी विकेट पर संघर्ष कर रहा है. आयरलैंड से शुरू हुआ सिलसिला इंग्लैंड में भी जारी है सवाल ये है कि कोच गौतम गंभीर ने ब्रिटेन के हिसाब से खिलाड़ियों को प्रैक्टिस क्यों नहीं करवायी? क्या कोच को इंग्लैंड की स्विंग और बाउंस का अंदाजा नहीं था?

आयरलैंड से सीरीज गंवाने के बाद भी टीम इंडिया ने इंग्लैंड में कोई सबक क्यों नहीं लिया? कोच गंभीर प्लेइंग XI को लेकर सही फ़ैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आयरलैंड में प्रिंस यादव को डेब्यू कराने के बाद भी उन्हें इंग्लैंड में क्यों ड्रॉप कर दिया गया? वॉशिंगटन सुंदर को ज़बरदस्ती प्लेइंग XI में क्यों डाला जा रहा है जबकि सुंदर ना गेंदबाजी पूरी कर रहे हैं ना बल्लेबाजी. तिलक वर्मा की क्या भूमिका है ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है?

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संजू को प्लेइंग XI से निकालना

संजू सैमसन ने वर्ल्ड कप में तीन शानदार पारियां खेली थी. वो वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे लेकिन तीन मैच में फेल होने के बाद उनके नाम पे तलवार चला दी गई. ये वही संजू हैं जिनके लिए गंभीर ने कहा था कि अगर संजू 21 मैच में फेल हो जाते है तो भी उन्हें चांस दिया जाएगा. सवाल ये है कि फिर गंभीर साहब का धैर्य इतनी जल्दी कैसे जवाब दे गया? जिस टीम में कई खिलाड़ी फ्लॉप होने के बावजूद खेल रहे हैं वहां क्या संजू को एक और मौका नहीं दिया जा सकता था.

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सूर्यावंशी का डेब्यू लेट

वैभव सूर्यवंशी एक बड़ा टैलेंट है लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उनका बल्ला नहीं चल पाया है ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सूर्यावशी को आयरलैंड के ख़िलाफ टेस्ट नहीं किया जा सकता था जिससे वो इंग्लैंड के खिलाफ़ रेडी रहते और बड़ा स्कोर भी करते.

About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
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Published at : 10 Jul 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
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