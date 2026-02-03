गौतम गंभीर से पूछा पाकिस्तान के बॉयकॉट पर सवाल, दिया ऐसा रिएक्शन जिससे हर कोई हैरान

Gautam Gambhir on Pakistan Boycott: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा. कम से कम पाकिस्तान सरकार तो अपनी तरफ से ऐसा ही एलान कर चुकी है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) इस पर क्या एक्शन लेता है, यह देखा जाना अभी बाकी है. इसी बीच टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर से भी पाकिस्तान के बहिष्कार पर सवाल पूछा गया, उनकी प्रतिक्रिया काफी चौंकाने वाली रही.

टी20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से पूर्व गौतम गंभीर मुंबई रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे. वो जैसे ही कार से उतरे, मीडिया रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया. गंभीर ने रिपोर्टर्स का धन्यवाद किया, लेकिन पाकिस्तान के सवाल पर कुछ नहीं कहा. जब गंभीर से पाकिस्तान के भारत के साथ मैच ना खेलने के संबंध में सवाल पूछा गया, तो वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए.

गंभीर से बार-बार पाकिस्तान के बारे में सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने मौन धारण करने में ही समझदारी दिखाई. बताते चलें कि तय शेड्यूल अनुसार भारत और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होना है.

दूसरी ICC ट्रॉफी जीतना चाहेंगे गौतम गंभीर

गौतम गंभीर बतौर हेड कोच भारतीय टीम के लिए दूसरी ICC ट्रॉफी जीतना चाहेंगे. इससे पहले वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम कर चुके हैं. चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी.

अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. गंभीर के कोच बनने के बाद भारत एक भी टी20 सीरीज नहीं हारा है. आपको बताते चलें कि भारत गत चैंपियन के रूप में यह टूर्नामेंट खेलने उतरेगा. 2024 के फाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर ट्रॉफी जीती थी.

यह भी पढ़ें:

T20 World Cup 2026 All Teams Squad: भारत-पाकिस्तान से स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक, देखें 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए सभी 20 देशों की टीमें

भारत में नहीं मिला मौका तो इस खिलाड़ी ने पकड़ ली अमेरिका की फ्लाइट! बुमराह के साथ खेलने वाला करेगा विश्व कप में US की कप्तानी