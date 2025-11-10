Watch: टी20 वर्ल्ड कप को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा बयान, कहा- अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए...'

भारतीय क्रिकेट टीम अभी कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में अभ्यास कर रही है, जहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से पहला टेस्ट खेला जाना है. इसकी तैयारी के बीच गंभीर ने बताया कि टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम अभी किस तरह का है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर भी बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि अभी टीम इंडिया मुकाम पर नहीं है जहां पर हम होना चाहते हैं.

बता दें कि गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय टीम ने अभी तक कोई टी20 सीरीज नहीं गंवाई है, एशिया कप ख़िताब भी जीता है. अभी भारत ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में 2-1 से हराकर आया है. अब अगला बड़ा टूर्नामेंट टी20 वर्ल्ड कप है, जो फरवरी में होगा.

गौतम गंभीर ने क्या कहा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले बीसीसीआई ने गौतम गंभीर का एक वीडियो शेयर किया, हालांकि ये इंटरव्यू का एक छोटा हिस्सा था. इसमें गंभीर कह रहे हैं, "एक राष्ट्र के तौर पर और हमें व्यक्तिगत रूप से कभी भी सीरीज़ हार का जश्न नहीं मनाना चाहिए."

फिर उन्होंने कहा, "बस खिलाड़ियों को गहरे समुद्र में फेंक दो. हमने शुभमन के साथ भी यही किया था, जब उन्हें टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया था." ड्रेसिंग रूम को लेकर गंभीर ने कहा, "यह बहुत ही पारदर्शी ड्रेसिंग रूम है, और अब हम चाहते हैं कि यह ड्रेसिंग रूम ऐसा रहे."

टी20 वर्ल्ड कप लेकर गौतम गंभीर ने कहा, "विश्व कप तक हम अभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां हम होना चाहते हैं. इसलिए उम्मीद है कि खिलाड़ियों को फिट रहने का महत्व पता होगा, इसलिए जहां हम होना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास अभी भी तीन महीने हैं."

भारत बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड (टेस्ट)

8वीं बार साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भारत आई है, इससे पहले खेली गई 7 सीरीज में से 4 बार भारत और 1 बार साउथ अफ्रीका जीता है. 2 सीरीज ड्रा पर समाप्त हुई.

कुल मैच- 44

भारत ने जीते- 18

साउथ अफ्रीका ने जीते-

ड्रा- 10

टेस्ट सीरीज के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, इसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी. टी20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी, जिसका आखिरी मैच 19 दिसंबर को होगा.