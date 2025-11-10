हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: टी20 वर्ल्ड कप को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा बयान, कहा- अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए...'

Watch: टी20 वर्ल्ड कप को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा बयान, कहा- अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए...'

IND vs SA 1st Test 2025: भारतीय क्रिकेट टीम अभी कोलकाता में है, जहां 14 नवंबर से भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट खेला जाएगा. यहां गौतम गंभीर ने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा बयान दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 10 Nov 2025 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम अभी कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में अभ्यास कर रही है, जहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से पहला टेस्ट खेला जाना है. इसकी तैयारी के बीच गंभीर ने बताया कि टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम अभी किस तरह का है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर भी बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि अभी टीम इंडिया मुकाम पर नहीं है जहां पर हम होना चाहते हैं.

बता दें कि गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय टीम ने अभी तक कोई टी20 सीरीज नहीं गंवाई है, एशिया कप ख़िताब भी जीता है. अभी भारत ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में 2-1 से हराकर आया है. अब अगला बड़ा टूर्नामेंट टी20 वर्ल्ड कप है, जो फरवरी में होगा.

गौतम गंभीर ने क्या कहा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले बीसीसीआई ने गौतम गंभीर का एक वीडियो शेयर किया, हालांकि ये इंटरव्यू का एक छोटा हिस्सा था. इसमें गंभीर कह रहे हैं, "एक राष्ट्र के तौर पर और हमें व्यक्तिगत रूप से कभी भी सीरीज़ हार का जश्न नहीं मनाना चाहिए." 

फिर उन्होंने कहा, "बस खिलाड़ियों को गहरे समुद्र में फेंक दो. हमने शुभमन के साथ भी यही किया था, जब उन्हें टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया था." ड्रेसिंग रूम को लेकर गंभीर ने कहा, "यह बहुत ही पारदर्शी ड्रेसिंग रूम है, और अब हम चाहते हैं कि यह ड्रेसिंग रूम ऐसा रहे."

टी20 वर्ल्ड कप लेकर गौतम गंभीर ने कहा, "विश्व कप तक हम अभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां हम होना चाहते हैं. इसलिए उम्मीद है कि खिलाड़ियों को फिट रहने का महत्व पता होगा, इसलिए जहां हम होना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास अभी भी तीन महीने हैं." 

भारत बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड (टेस्ट)

8वीं बार साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भारत आई है, इससे पहले खेली गई 7 सीरीज में से 4 बार भारत और 1 बार साउथ अफ्रीका जीता है. 2 सीरीज ड्रा पर समाप्त हुई. 

  • कुल मैच- 44 
  • भारत ने जीते- 18 
  • साउथ अफ्रीका ने जीते- 
  • ड्रा- 10 

टेस्ट सीरीज के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, इसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी. टी20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी, जिसका आखिरी मैच 19 दिसंबर को होगा.

Published at : 10 Nov 2025 12:33 PM (IST)
Tags :
IND Vs SA 1st Test  India Vs South Africa INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR IND VS SA T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
IND vs SA Test: इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND-SA टेस्ट सीरीज
इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND vs SA टेस्ट सीरीज
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: '25 से 30, फिर से नीतीश'- Patna में CM का Poster लगाया गया | Nitish | Tejashwi
UP News: Pratapgarh में ड्रग्स और कैश का बड़ा खुलासा, नोट गिनती रह गई पुलिस | Breaking News
Bihar Election 2025: Congress-RJD रामद्रोही...Yogi के बयान पर बवाल | Tejashwi | Rahul Gandhi
पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
IND vs SA Test: इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND-SA टेस्ट सीरीज
इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND vs SA टेस्ट सीरीज
बॉलीवुड
गोविंदा से शादी के बाद एक साल तक घर से ही नहीं निकली थी सुनिता, बोलीं- मैंने बहुत बलिदान दिया है
गोविंदा से शादी के बाद एक साल तक घर से ही नहीं निकली थी सुनिता, बोलीं- मैंने बहुत बलिदान दिया है
ट्रेंडिंग
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
शिक्षा
​UGC NET December 2025: यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव
यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव
हेल्थ
Foods for Sharp Memory: आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
Embed widget