लगातार तीसरे मैच में गरजा विराट का बल्ला, तो गौतम गंभीर का आया ये रिएक्शन; फोटो वायरल

विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे में भी अर्धशतक लगा दिया है. रांची में खेले गए पहले ODI में उन्होंने 135 रनों की शतकीय पारी खेली थी, वहीं अब रायपुर में भी उनका बल्ला खूब गरजा है. हेड कोच गौतम गंभीर ने उनकी इस पारी की तारीफ की है. हाल ही में क्रिकबज की एक रिपोर्ट अनुसार विराट ने विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए हामी भरी थी. यह लगातार तीसरा मैच है, जब विराट ने 50 या उससे अधिक स्कोर बनाया है.

विराट कोहली ने 47 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की, जिसके बाद पूरे मैदान में कोहली! कोहली! के नारे लगने लगे. जैसे ही एक रन भागकर विराट ने अपनी फिफ्टी पूरी की, तभी कैमरा गौतम गंभीर की तरफ घूमा तो वो विराट की तारीफ में तालियां बजाते दिखे. वनडे क्रिकेट इतिहास में यह 13वां मौका है जब विराट कोहली ने लगातार 3 या उससे ज्यादा पारियों में 50 से अधिक स्कोर बनाया है.

Gautam Gambhir appreciating Virat Kohli’s fifty. pic.twitter.com/Qh40EfiDF9 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 3, 2025

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में नाबाद 74 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी. वहीं रांची में खेले गए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में उन्होंने अपनी फॉर्म बरकरार रखते हुए 135 रनों की पारी खेल, टीम इंडिया को 17 रनों की जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे में भी उन्होंने पचासा जड़ दिया है.

उनकी यह फॉर्म उन्हें 2027 वर्ल्ड कप तक ले जाएगी, इस पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्रिकबज अनुसार DDCA के अध्यक्ष रोहन जेटली यह पुष्टि कर चुके हैं कि विराट भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे.

