हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटलगातार तीसरे मैच में गरजा विराट का बल्ला, तो गौतम गंभीर का आया ये रिएक्शन; फोटो वायरल

लगातार तीसरे मैच में गरजा विराट का बल्ला, तो गौतम गंभीर का आया ये रिएक्शन; फोटो वायरल

Gautam Gambhir Praises Virat Kohli: विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे में भी अर्धशतक लगा दिया है. हेड कोच गौतम गंभीर ने उनकी तारीफ की.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 03 Dec 2025 03:46 PM (IST)
Preferred Sources

विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे में भी अर्धशतक लगा दिया है. रांची में खेले गए पहले ODI में उन्होंने 135 रनों की शतकीय पारी खेली थी, वहीं अब रायपुर में भी उनका बल्ला खूब गरजा है. हेड कोच गौतम गंभीर ने उनकी इस पारी की तारीफ की है. हाल ही में क्रिकबज की एक रिपोर्ट अनुसार विराट ने विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए हामी भरी थी. यह लगातार तीसरा मैच है, जब विराट ने 50 या उससे अधिक स्कोर बनाया है.

विराट कोहली ने 47 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की, जिसके बाद पूरे मैदान में कोहली! कोहली! के नारे लगने लगे. जैसे ही एक रन भागकर विराट ने अपनी फिफ्टी पूरी की, तभी कैमरा गौतम गंभीर की तरफ घूमा तो वो विराट की तारीफ में तालियां बजाते दिखे. वनडे क्रिकेट इतिहास में यह 13वां मौका है जब विराट कोहली ने लगातार 3 या उससे ज्यादा पारियों में 50 से अधिक स्कोर बनाया है.

 

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में नाबाद 74 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी. वहीं रांची में खेले गए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में उन्होंने अपनी फॉर्म बरकरार रखते हुए 135 रनों की पारी खेल, टीम इंडिया को 17 रनों की जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे में भी उन्होंने पचासा जड़ दिया है.

उनकी यह फॉर्म उन्हें 2027 वर्ल्ड कप तक ले जाएगी, इस पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्रिकबज अनुसार DDCA के अध्यक्ष रोहन जेटली यह पुष्टि कर चुके हैं कि विराट भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे.

यह भी पढ़ें:

ICC रैंकिंग में विराट कोहली को जबरदस्त फायदा, रोहित शर्मा से ताज छीनने आ रहा 'किंग'; देखें ताजा अपडेट

IND vs SA: ICC ने हर्षित राणा को लगाई फटकार, 1 डिमेरिट पॉइंट भी मिला; जानिए किस बात की मिली सजा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 03 Dec 2025 03:39 PM (IST)
Tags :
 India Vs South Africa IND Vs SA 2nd ODI VIRAT KOHLI GAUTAM GAMBHIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में विराट कोहली को जबरदस्त फायदा, रोहित शर्मा से ताज छीनने आ रहा 'किंग'; देखें ताजा अपडेट
ICC रैंकिंग में विराट कोहली को जबरदस्त फायदा, रोहित शर्मा से ताज छीनने आ रहा 'किंग'
Advertisement

वीडियोज

Raipur News: रायपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने ली 3 लोगों की जान!
UP NEWS: यूपी में घुसपैठियों का CM योगी ने किया गेम ओवर! | UP Police | Bangladesh iInfiltration
RBI की नई Credit Card Guidelines: Overlimit Charges खत्म | पूरी जानकारी हिंदी में | Paisa Live
Imran Khan News: जेल के अंदर इमरान ने सुनाई मुनीर की खौफनाक कहानी!| Pakistan News
Brahmos Missile: अब Pakistan के पार तक मार करेगा ब्रह्मोस | Breaking | Indiaforce
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में विराट कोहली को जबरदस्त फायदा, रोहित शर्मा से ताज छीनने आ रहा 'किंग'; देखें ताजा अपडेट
ICC रैंकिंग में विराट कोहली को जबरदस्त फायदा, रोहित शर्मा से ताज छीनने आ रहा 'किंग'
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
धर्म
Paush Month 2025: शीतलहर में जीवनरक्षक बनेगा पौष का महीना, अपनाएं आयुर्वेद के खास नियम
शीतलहर में जीवनरक्षक बनेगा पौष का महीना, अपनाएं आयुर्वेद के खास नियम
शिक्षा
74 करोड़ खर्च, 2066 ने ही पूरी की पीएम इंटर्नशिप, क्यों परवान नहीं चढ़ पा रही सरकार की ये स्कीम?
74 करोड़ खर्च, 2066 ने ही पूरी की पीएम इंटर्नशिप, क्यों परवान नहीं चढ़ पा रही सरकार की ये स्कीम?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget