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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या रोहित शर्मा से नहीं होती बातचीत, कैसा है रिश्ता? गौतम गंभीर ने खुलकर दिया जवाब

क्या रोहित शर्मा से नहीं होती बातचीत, कैसा है रिश्ता? गौतम गंभीर ने खुलकर दिया जवाब

गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं और एक-दूसरे की सोच को अच्छी तरह समझते हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 25 Sep 2026 02:35 PM (IST)
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गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ समय से काफी चर्चा रही है. अब भारतीय टीम के मुख्य कोच ने खुद इस रिश्ते पर खुलकर बात की है. गंभीर ने बताया कि रोहित के साथ उनका जुड़ाव सिर्फ कप्तान और कोच का नहीं है, बल्कि दोनों एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और साथ खेलने की वजह से एक-दूसरे की सोच भी अच्छी तरह समझते हैं.

गंभीर ने बताया कि जब रोहित भारतीय टीम में आए थे, तब वो खुद टीम के बड़े खिलाड़ियों में शामिल थे. इसी वजह से दोनों का रिश्ता काफी पुराना है. उन्होंने कहा कि साथ खेलने के वजह से दोनों के लिए एक-दूसरे को समझना आसान हो जाता है. गंभीर के मुताबिक, रोहित उनकी सोच जानते हैं और वो भी रोहित की सोच को समझते हैं.

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उन्होंने यह भी कहा कि कप्तान और कोच की राय कई बार अलग हो सकती है, लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि आखिर में जो फैसला लिया जाए, वो टीम के हित में बेहतर होना चाहिए.

4 कप्तानों के साथ किया काम

जुलाई 2024 में भारतीय टीम के मुख्य कोच बनने के बाद गंभीर 4 कप्तानों के साथ काम कर चुके हैं. इनमें रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल शामिल हैं. गंभीर ने चारों की तारीफ करते हुए कहा कि सभी ने टीम को हमेशा खुद से ऊपर रखा.

श्रेयस और शुभमन की भी तारीफ

गंभीर ने श्रेयस अय्यर के साथ अपने पुराने जुड़ाव का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि वो श्रेयस के साथ केकेआर में काम कर चुके हैं. इससे पहले 2018 में जब उन्होंने दिल्ली के लिए श्रेयस को कप्तानी सौंपी थी, तब भी उन्हें श्रेयस में नेतृत्व के गुण नजर आए थे.

वहीं, शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर गंभीर ने इंग्लैंड दौरे का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 5 टेस्ट मैचों में कप्तानी करना उनके लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन शुभमन ने इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह संभाला. गंभीर का मानना है कि आने वाले सालों में शुभमन का और बेहतरीन खेल देखने को मिल सकता है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
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