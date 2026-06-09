सूर्या का 'बड़बोला बयान' और गौतम गंभीर ने कर दी कप्तानी से छुट्टी! अंदर का सच आया सामने

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसूर्यकुमार यादव का 'बड़बोला बयान' और गौतम गंभीर ने कर दी कप्तानी से छुट्टी! अंदर का सच आया सामने

सूर्यकुमार यादव का 'बड़बोला बयान' और गौतम गंभीर ने कर दी कप्तानी से छुट्टी! अंदर का सच आया सामने

Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाए जाने के बाद बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें बताया कि एक 'बड़बोले बयान' की वजह से उनसे कप्तानी छिन गई.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 09 Jun 2026 07:06 PM (IST)
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सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को भारत की टी20 कप्तानी से हटा दिया गया है. उनकी जगह श्रेयस अय्यर को कमान सौंपी गई है. सूर्या को कप्तानी से हटाए जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी खराब फॉर्म को माना गया. लेकिन अब सामने आई इंसाइड स्टोरी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें बताया गया कि कैसे सूर्यकुमार का एक बयान उनके लिए नासूर बन गया. हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को बयान पसंद नहीं आया और उन्होंने सूर्या की कप्तानी के साथ-साथ टीम से भी छुट्टी कर दी. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गंभीर ने सिलेक्टर्स के साथ मिलकर सूर्या को कप्तानी से हटाने का प्लान बनाया. तो आइए जानते हैं कि सूर्या ने आखिर ऐसा क्या बयान दिया, जो गंभीर को पसंद नहीं आया. 

गंभीर को न पसंद आने वाला सूर्या का बयान 

सूर्या ने कुछ वक्त पहले कहा था कि वह 2028 में होने वाले लॉस लॉस एंजिल्स ओलंपिक में कप्तानी करके भारतीय क्रिकेट टीम को गोल्ड मेडल जिताना चाहते हैं. इसी तरह सूर्या ने 2028 के टी20 वर्ल्ड कप को लेकर भी बात की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गंभीर को सूर्या का यह 'बड़बोला बयान' बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. इसके बाद गंभीर ने सूर्या से कह दिया कि उनकी कप्तानी और टीम में जगह सिर्फ हालिया प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगी. 

सूर्या लंबे वक्त से खराब बैटिंग फॉर्म से जूझ रहे थे. उनकी कप्तानी में मेन इन ब्लू ने 2026 टी20 विश्व कप का खिताब जीता था, लेकिन बल्ले से सूर्या का निजी प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. इसके अलावा हाल ही में समाप्त हुए आईपीएल 2026 में भी सूर्या का बल्ला खामोश रहा. उन्होंने सीजन में 20.77 की औसत से 270 रन बनाए. यह 2017 के बाद से टूर्नामेंट सूर्या का सबसे खराब प्रदर्शन रहा. 

सूर्यकुमार यादव का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

सूर्या ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेले हैं, लेकिन मुख्यत: उन्होंने टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट खेला है. सूर्या ने 1 टेस्ट, 37 वनडे और 113 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. इकलौते टेस्ट में उन्होंने 08 रन बनाए. वनडे की 35 पारियों में 773 रन स्कोर किए, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल रहे. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 107 पारियों में सूर्या ने 36.35 की औसत और 162.94 के स्ट्राइक रेट से 3272 रन स्कोर किए, जिमसें 4 शतक और 25 अर्धशतक शामिल रहे. 

 

यह भी पढ़ें: IND-A vs SL-A Highlights: जीत नहीं चमत्कार, भारत ने श्रीलंका के जबड़े से छीनी जीत; अंतिम 4 ओवर में डिफेंड हुए 22 रन

Published at : 09 Jun 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR SURYAKUMAR YADAV
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