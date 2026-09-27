गौतम गंभीर और मोहम्मद सिराज के बीच हुई बहस? फिर प्लेइंग 11 से बाहर, तस्वीर वायरल

तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन भारतीय गेंदबाज अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए. इस बीच मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किए जाने की भी आलोचना हुई. एक पोस्ट में फोटो शेयर कर दावा किया गया कि मैच से पहले सिराज की हेड कोच गौतम गंभीर के साथ बहस भी हुई थी.

सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल है, जिसमें गौतम गंभीर, मोहम्मद सिराज, गेंदबाजी कोच मोर्कल और प्रसिद्ध कृष्णा खड़े हैं. इसके साथ दावा किया गया कि सिराज और गंभीर की मैच से पहले बहस हुई, जिसके बाद उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली. प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार के साथ नमन धीर को खिलाया गया. हालांकि हम इस पोस्ट के दावे की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सिराज को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किए जाने से कुछ सवाल तो खड़े हुए हैं.





वर्ल्ड कप 2027 प्लान का हिस्सा नहीं हैं सिराज?

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह नहीं हैं, जो एशियन गेम्स के लिए जापान में हैं. हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह भी नहीं हैं. ऐसे में मोहम्मद सिराज को इस सीरीज में मुख्य गेंदबाज माना जा रहा था, लेकिन उन्हें पहले मैच में ही प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली. इससे लगता है कि वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा नहीं हैं. टीम मैनेजमेंट एक ऑलराउंडर को तैयार करना चाहता है, जो हार्दिक पांड्या के विकल्प के रूप में तैयार रहे. नितीश कुमार रेड्डी को पहले मैच में खिलाया गया.

वेस्टइंडीज के ओपनर्स ने की शतकीय साझेदारी

वेस्टइंडीज के ओपनर्स जॉन कैंपबेल और जस्टिन ग्रीव्स को भारतीय गेंदबाज परेशान नहीं कर पाए. दोनों ने पहले विकेट के लिए 135 रनों की साझेदारी की, कैंपबेल ने 62 रन बनाए और ग्रीव्स ने शतक जड़ा. दोनों बल्लेबाजों को स्पिनर कुलदीप यादव ने आउट किया.

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