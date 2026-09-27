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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगौतम गंभीर और मोहम्मद सिराज के बीच हुई बहस? फिर प्लेइंग 11 से बाहर, तस्वीर वायरल

गौतम गंभीर और मोहम्मद सिराज के बीच हुई बहस? फिर प्लेइंग 11 से बाहर, तस्वीर वायरल

वेस्टइंडीज के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में खेले जा रहे पहले वनडे में मोहम्मद सिराज प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हैं. एक तस्वीर के साथ दावा किया गया कि मैच से पहले सिराज की गौतम गंभीर के साथ बहस भी हुई थी.

Written By : शिवम |  Updated at : 27 Sep 2026 04:57 PM (IST)
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तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन भारतीय गेंदबाज अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए. इस बीच मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किए जाने की भी आलोचना हुई. एक पोस्ट में फोटो शेयर कर दावा किया गया कि मैच से पहले सिराज की हेड कोच गौतम गंभीर के साथ बहस भी हुई थी.

सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल है, जिसमें गौतम गंभीर, मोहम्मद सिराज, गेंदबाजी कोच मोर्कल और प्रसिद्ध कृष्णा खड़े हैं. इसके साथ दावा किया गया कि सिराज और गंभीर की मैच से पहले बहस हुई, जिसके बाद उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली. प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार के साथ नमन धीर को खिलाया गया. हालांकि हम इस पोस्ट के दावे की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सिराज को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किए जाने से कुछ सवाल तो खड़े हुए हैं.

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गौतम गंभीर और मोहम्मद सिराज के बीच हुई बहस? फिर प्लेइंग 11 से बाहर, तस्वीर वायरल

वर्ल्ड कप 2027 प्लान का हिस्सा नहीं हैं सिराज?

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह नहीं हैं, जो एशियन गेम्स के लिए जापान में हैं. हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह भी नहीं हैं. ऐसे में मोहम्मद सिराज को इस सीरीज में मुख्य गेंदबाज माना जा रहा था, लेकिन उन्हें पहले मैच में ही प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली. इससे लगता है कि वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा नहीं हैं. टीम मैनेजमेंट एक ऑलराउंडर को तैयार करना चाहता है, जो हार्दिक पांड्या के विकल्प के रूप में तैयार रहे. नितीश कुमार रेड्डी को पहले मैच में खिलाया गया.

वेस्टइंडीज के ओपनर्स ने की शतकीय साझेदारी

वेस्टइंडीज के ओपनर्स जॉन कैंपबेल और जस्टिन ग्रीव्स को भारतीय गेंदबाज परेशान नहीं कर पाए. दोनों ने पहले विकेट के लिए 135 रनों की साझेदारी की, कैंपबेल ने 62 रन बनाए और ग्रीव्स ने शतक जड़ा. दोनों बल्लेबाजों को स्पिनर कुलदीप यादव ने आउट किया.

यह भी पढ़ें- 'मैं रो रहा था...', IPL में 20 लाख में बिकने पर बोले ध्रुव जुरेल

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 27 Sep 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Mohammed Siraj IND Vs WI GAUTAM GAMBHIR
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