टीम बस में हुई गंभीर और अभिषेक की ‘सीरियस मीटिंग’, वायरल वीडियो पर क्या कह रहे लोग

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल चर्चा में है. वजह बना एक वायरल वीडियो, जिसमें हेड कोच गौतम गंभीर टीम बस में युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से गंभीर बातचीत करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें शुरू हो गईं हैं.

अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में अब तक अपनी लय में नहीं दिखे हैं. ग्रुप स्टेज में वह लगातार तीन बार बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे. सुपर-8 के पहले मुकाबले में उन्होंने 12 गेंदो में 15 रन जरूर बनाए, लेकिन अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके. ऐसे में उनकी जगह को लेकर सवाल उठने लगे हैं. खासकर चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले से पहले उनका नाम चर्चा का विषय बना हुआ है.

वायरल क्लिप में गंभीर और अभिषेक आमने-सामने बैठकर गहरी चर्चा करते दिख रहे हैं. बाद में सहायक कोच रयान टेन डोशेट भी बातचीत में शामिल होते नजर आते हैं. वीडियो में आवाज साफ नहीं है, लेकिन दोनों के हाव-भाव देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि चर्चा काफी गंभीर थी.

🚨Gautam Gambhir having a serious discussion with Abhishek Sharma on the team bus after arriving in Chennai for the next match against Zimbabwe.



Guess what they are discussing.👀 pic.twitter.com/dpGj1TTJM3 — Sonu (@Cricket_live247) February 23, 2026

सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाएं

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, फैंस ने एक्स (पहले ट्विटर) पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ ला दी. किसी ने लिखा कि “ड्राइवर से पूछो, वही पूरी बात जानता होगा.” तो किसी ने मजाक में कहा कि शायद दोनों चेन्नई में मसाला डोसा और छोले भटूरे पर बहस कर रहे होंगे. कुछ यूजर्स ने यह भी कयास लगाया कि कोच अभिषेक को बड़ा स्कोर करने की सलाह दे रहे होंगे.

हालांकि, टीम मैनेजमेंट की ओर से इस बातचीत को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. क्रिकेट एक्सपर्टस का मानना है कि बड़े टूर्नामेंट में कोच और खिलाड़ियों के बीच इस तरह की निजी बातचीत सामान्य बात है, खासकर जब खिलाड़ी फॉर्म से जूझ रहा हो.

दबाव में है टीम इंडिया

भारत को हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन से हार का सामना करना पड़ा था, जो टी20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है. ऐसे में अगला मुकाबला टीम के लिए बेहद अहम है. अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या अभिषेक को अगले मैच में मौका मिलेगा या टीम कोई बदलाव करेगी. फिलहाल, टीम बस का यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और फैंस अपनी-अपनी तरह से इसका मतलब निकालने में जुटे हैं.