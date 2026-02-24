हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVIDEO: टीम बस में हुई गंभीर और अभिषेक की ‘सीरियस मीटिंग’, वायरल वीडियो पर क्या कह रहे लोग

VIDEO: टीम बस में हुई गंभीर और अभिषेक की ‘सीरियस मीटिंग’, वायरल वीडियो पर क्या कह रहे लोग

टीम बस में गौतम गंभीर और अभिषेक शर्मा की गंभीर बातचीत का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. T20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक को लेकर अब प्लेइंग 11 में उनकी जगह पर भी सवाल उठने लगे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 24 Feb 2026 11:57 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल चर्चा में है. वजह बना एक वायरल वीडियो, जिसमें हेड कोच गौतम गंभीर टीम बस में युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से गंभीर बातचीत करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें शुरू हो गईं हैं.

अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में अब तक अपनी लय में नहीं दिखे हैं. ग्रुप स्टेज में वह लगातार तीन बार बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे. सुपर-8 के पहले मुकाबले में उन्होंने 12 गेंदो में 15 रन जरूर बनाए, लेकिन अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके. ऐसे में उनकी जगह को लेकर सवाल उठने लगे हैं. खासकर चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले से पहले उनका नाम चर्चा का विषय बना हुआ है.

वायरल क्लिप में गंभीर और अभिषेक आमने-सामने बैठकर गहरी चर्चा करते दिख रहे हैं. बाद में सहायक कोच रयान टेन डोशेट भी बातचीत में शामिल होते नजर आते हैं. वीडियो में आवाज साफ नहीं है, लेकिन दोनों के हाव-भाव देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि चर्चा काफी गंभीर थी.

सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाएं

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, फैंस ने एक्स (पहले ट्विटर) पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ ला दी. किसी ने लिखा कि “ड्राइवर से पूछो, वही पूरी बात जानता होगा.” तो किसी ने मजाक में कहा कि शायद दोनों चेन्नई में मसाला डोसा और छोले भटूरे पर बहस कर रहे होंगे. कुछ यूजर्स ने यह भी कयास लगाया कि कोच अभिषेक को बड़ा स्कोर करने की सलाह दे रहे होंगे.

हालांकि, टीम मैनेजमेंट की ओर से इस बातचीत को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. क्रिकेट एक्सपर्टस का मानना है कि बड़े टूर्नामेंट में कोच और खिलाड़ियों के बीच इस तरह की निजी बातचीत सामान्य बात है, खासकर जब खिलाड़ी फॉर्म से जूझ रहा हो.

दबाव में है टीम इंडिया

भारत को हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन से हार का सामना करना पड़ा था, जो टी20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है. ऐसे में अगला मुकाबला टीम के लिए बेहद अहम है. अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या अभिषेक को अगले मैच में मौका मिलेगा या टीम कोई बदलाव करेगी. फिलहाल, टीम बस का यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और फैंस अपनी-अपनी तरह से इसका मतलब निकालने में जुटे हैं. 

Published at : 24 Feb 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
VIDEO: टीम बस में हुई गंभीर और अभिषेक की ‘सीरियस मीटिंग’, वायरल वीडियो पर क्या कह रहे लोग
टीम बस में हुई गंभीर और अभिषेक की ‘सीरियस मीटिंग’, वायरल वीडियो पर क्या कह रहे लोग
क्रिकेट
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
क्रिकेट
IND Next Match: कब है टीम इंडिया का सुपर 8 का अगला मुकाबला, किससे भिंड़ंत, जानिए A टू Z
कब है टीम इंडिया का सुपर 8 का अगला मुकाबला, किससे भिंड़ंत, जानिए A टू Z
क्रिकेट
शादी की खुशियों के बीच ट्रोल्स पर भड़के शिखर धवन, वायरल पोस्ट को लेकर दी कड़ी प्रतिक्रिया
शादी की खुशियों के बीच ट्रोल्स पर भड़के शिखर धवन, वायरल पोस्ट को लेकर दी कड़ी प्रतिक्रिया
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: चतरा में जहां हुई एयर एंबुलेंस क्रैश वहां से देखिए ग्रांउड रिपोर्ट | Chatra
AI Summit Row: Uday Bhanu की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का आया बयान | Rahul Gandhi | | Congress
Jharkhand Plane Crash: एयर एंबुलेंस हादसे का 'अक्षय कुमार' कनेक्शन! | Chatra | Ranchi | Breaking
Jharkhand Plane Crash: पेड़ पर लटका मलबा और बिखरा सामान, ग्राउंड जीरो से Chatra क्रैश की रिपोर्ट
CM Yogi के Singapore दौरे का आज दूसरा दिन, राष्ट्रपति और ऊर्जा मंत्री से करेंगे मुलाकात | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
बिहार
बिहार: 'कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार...', उदय भानू चिब की गिरफ्तारी पर बोले BJP नेता शाहनवाज हुसैन
बिहार: 'कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार...', उदय भानू चिब की गिरफ्तारी पर बोले BJP नेता शाहनवाज हुसैन
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, सूज जाती थी आंखें, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
यूटिलिटी
5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर पैनल लगवाएं, इसमें कितनी मिल जाएगी सब्सिडी?
5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर पैनल लगवाएं, इसमें कितनी मिल जाएगी सब्सिडी?
नौकरी
सरकारी नौकरी का मौका, सुप्रीम कोर्ट में निकली इतने पदों पर भर्ती; जल्दी करें आवेदन
सरकारी नौकरी का मौका, सुप्रीम कोर्ट में निकली इतने पदों पर भर्ती; जल्दी करें आवेदन
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget