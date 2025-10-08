गौतम गंभीर के घर डिनर पार्टी, सिराज-राहुल-गिल के साथ स्टाफ मेंबर्स भी पहुंचे; सामने आया वीडियो

Gautam Gambhir House Dinner Party: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अगला टेस्ट मैच दिल्ली में खेला जाना है. इसके लिए भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी दिल्ली आए हैं. वहीं टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का घर दिल्ली में हैं, इसलिए गंभीर ने दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को अपने घर डिनर पर बुलाया है. भारत की टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल के साथ केएल राहुल, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह समेत पूरी टीम गंभीर के घर दावत पर पहुंची है. भारतीय खिलाड़ियों के साथ ही सभी स्टाफ मेंबर्स भी हेच कोच के घर खाने पर आए हैं.

#WATCH | Indian Men's Cricket team and support staff arrive at the residence of team India head coach Gautam Gambhir, in Delhi



He has hosted a special dinner for them ahead of the second and final Test against the West Indies, which begins on October 10 at the Arun Jaitley… pic.twitter.com/QFhSGRoQDo — ANI (@ANI) October 8, 2025

