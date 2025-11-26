गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय क्रिकेट टीम एक और टेस्ट सीरीज हार गई. दक्षिण अफ्रीका ने भारत में खेली गई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली. इस हार से गंभीर की कोचिंग पर भी सवाल उठे, वह एक टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने भेजते हैं और अगले मैच में उन्हें नीचे भेजकर साई सुदर्शन को इस पोजीशन पर खिलाते हैं.

ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत के रूप में दोनों विकेट कीपर को प्लेइंग 11 में रखने की रणनीति भी फ्लॉप रही. टीम में टेस्ट स्पेशलिस्ट की जगह ऑलराउंडर्स को तवज्जो दी जा रही है, जबकि उनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा. जैसे नितीश कुमार रेड्डी दूसरा टेस्ट खेले, लेकिन उन्होंने दोनों पारियों में कुल 10 ही ओवर डाले. यहां हम गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं. जानिए उनकी कोचिंग में भारत ने कितने टेस्ट खेले हैं, उनमें कितने मैच भारत जीता और कितने हारा. यहां उनकी कोचिंग में टेस्ट सीरीज का रिकॉर्ड भी दिया गया है.

टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर का बतौर कोच रिकॉर्ड

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय क्रिकेट टीम ने अभी तक कुल 19 टेस्ट खेले हैं. इनमें से सिर्फ 7 मैच टीम इंडिया जीती है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में मिली हार भारत की गंभीर की कोचिंग में 10वीं हार है.

टोटल मैच- 19

जीते- 7

हारे- 10

ड्रा- 2

जीत प्रतिशत- 36.84

गौतम गंभीर की कोचिंग में 3 टेस्ट सीरीज हार चुका है भारत

गौतम गंभीर की कोचिंग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की ये छठी टेस्ट सीरीज थी. न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत घर पर 0-3 से टेस्ट सीरीज हारा था, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने भी टीम इंडिया का भारत में सूपड़ा साफ किया. शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड दौरे पर भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर पर समाप्त की थी, जिसके बाद वेस्टइंडीज को घर पर 2-0 से हराया. लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन टीम दक्षिण अफ्रीका के आगे टीम इंडिया पूरी तरफ फेल रही.

कुल सीरीज- 6

सीरीज जीती- 2

सीरीज हारी- 3

सीरीज ड्रा- 1

गौतम गंभीर की कोचिंग में खेली 6 टेस्ट सीरीज में से 3 टीम इंडिया ने गंवाई है. न्यूजीलैंड से 2024 में घर पर 0-3 से हारने के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (2024-2025) सीरीज 1-3 से हार गई थी. अब दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को भारत में हराया. गंभीर की कोचिंग में ये दूसरी बार है जब टीम इंडिया घर पर टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हुई है.