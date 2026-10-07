'इतिहास आपको हमेशा...', गौतम गंभीर ने यूं दी अजीत अगरकर को विदाई

गौतम गंभीर ने अजीत अगरकर के लिए भावुक विदाई संदेश लिखा है, जिन्होंने हाल ही में अपना चीफ सिलेक्टर का कार्यकाल पूरा किया. गंभीर ने अगरकर के साथ काम करने को सम्मान की बात कहते हुए लिखा कि इतिहास हमेशा आपको अच्छे नजरिए से देखेगा. बता दें कि अगरकर के कार्यकाल में भारतीय क्रिकेट टीम ने 3 बड़ी असीसी ट्रॉफी जीती, जिनका जिक्र गंभीर ने भी अपने पोस्ट में किया.

गौतम गंभीर ने 'एक्स' पर अजीत अगरकर के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, "प्रिय अजीत भाई, आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही. वे 3 ICC ट्रॉफियां आपके इस पक्के विश्वास का सबूत हैं कि टीम को हमेशा सबसे पहले और सबसे आगे रखा जाता है. मैं यह जरूर कहूंगा कि इतिहास आपको हमेशा अच्छे नजरिए से देखेगा. हर चीज़ के लिए आपका धन्यवाद. आपके भविष्य के सभी कामों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं!

Dear Ajit Bhai, an absolute honour to work with you. Those 3 ICC trophies are testimony of your conviction: Team first & Team ahead, always.. I must say, History will be kinder to you. Thank you for everything. My heartfelt wishes for your future endeavours !! https://t.co/gYQN0fea8X — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 7, 2026

अजीत अगरकर के कार्यकाल में कई बार टीम चयन को लेकर सवाल उठे. इस लिहाज से गौतम गंभीर के विदाई पोस्ट में एक लाइन सबसे खास रही, जिसका मतलब था कि भविष्य में जब भी आपके बारे में बात होगी तब आपके प्रति विनम्रता दिखाई जाएगी. हेड कोच का मानना है कि अगरकर ने जो भी फैसले लिए, वो टीम हित को ध्यान में रखकर लिए न कि किसी खास के बारे में सोचकर.

अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को खत्म हो गया था, जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया. प्रज्ञान ओझा की अध्यक्षता में सेलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 सीरीज का एलान कर दिया है.

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