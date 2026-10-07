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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'इतिहास आपको हमेशा...', गौतम गंभीर ने यूं दी अजीत अगरकर को विदाई

'इतिहास आपको हमेशा...', गौतम गंभीर ने यूं दी अजीत अगरकर को विदाई

अजीत अगरकर अपना चीफ सिलेक्टर का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, जिसे बढ़ाया नहीं गया. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने उनके लिए विदाई संदेश लिखा है. उन्होंने अगरकर को भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी.

Written By : शिवम |  Updated at : 07 Oct 2026 12:53 PM (IST)
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गौतम गंभीर ने अजीत अगरकर के लिए भावुक विदाई संदेश लिखा है, जिन्होंने हाल ही में अपना चीफ सिलेक्टर का कार्यकाल पूरा किया. गंभीर ने अगरकर के साथ काम करने को सम्मान की बात कहते हुए लिखा कि इतिहास हमेशा आपको अच्छे नजरिए से देखेगा. बता दें कि अगरकर के कार्यकाल में भारतीय क्रिकेट टीम ने 3 बड़ी असीसी ट्रॉफी जीती, जिनका जिक्र गंभीर ने भी अपने पोस्ट में किया.

गौतम गंभीर ने 'एक्स' पर अजीत अगरकर के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, "प्रिय अजीत भाई, आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही. वे 3 ICC ट्रॉफियां आपके इस पक्के विश्वास का सबूत हैं कि टीम को हमेशा सबसे पहले और सबसे आगे रखा जाता है. मैं यह जरूर कहूंगा कि इतिहास आपको हमेशा अच्छे नजरिए से देखेगा. हर चीज़ के लिए आपका धन्यवाद. आपके भविष्य के सभी कामों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं!

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अजीत अगरकर के कार्यकाल में कई बार टीम चयन को लेकर सवाल उठे. इस लिहाज से गौतम गंभीर के विदाई पोस्ट में एक लाइन सबसे खास रही, जिसका मतलब था कि भविष्य में जब भी आपके बारे में बात होगी तब आपके प्रति विनम्रता दिखाई जाएगी. हेड कोच का मानना है कि अगरकर ने जो भी फैसले लिए, वो टीम हित को ध्यान में रखकर लिए न कि किसी खास के बारे में सोचकर.

अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को खत्म हो गया था, जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया. प्रज्ञान ओझा की अध्यक्षता में सेलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 सीरीज का एलान कर दिया है.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 07 Oct 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
Ajit Agarkar GAUTAM GAMBHIR
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