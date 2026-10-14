टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर आज 45 साल के हो गए हैं. साल 1981 में उनका जन्म आज ही के दिन दिल्ली में हुआ था. अपने बेबाक जवाबों के लिए पहचाने जाने वाले गंभीर को क्रिकेट जगत से खूब सारा प्यार मिल रहा है. पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने गंभीर के साथ क्रिकेट करियर के दिनों की तस्वीर साझा की. बता दें युवराज हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजी कोच बन गए हैं.

गंभीर इस समय टीम इंडिया के साथ हैदराबाद में हैं, जहां भारत और वेस्टइंडीज का चौथा टी20 मैच खेला जाना है. टीम इंडिया हैदराबाद में बड़ी जीत के साथ गंभीर को जन्मदिन का तोहफा देना चाहेगी. युवराज सिंह को अपना भाई कहा और उनके अच्छे भविष्य की कामना की. BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी उन्हें बधाई दी.

युवराज सिंह ने कहा भाई

युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम पर गौतम गंभीर के साथ टीम इंडिया में एकसाथ खेलने के दिनों की कई सारी तस्वीरें साझा कीं. उन्होंने लिखा - गौतम गंभीर, तुम जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं. कामना करता हूं कि तुम लगातार आगे बढ़ते जाओ. भाई, जन्मदिवस की शुभकामनाएं.

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BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दी बधाई

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने लिखा - आपको जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं. आपका क्रिकेट के प्ररती जुनून, प्रतिस्पर्धा की भावना और भारतीय क्रिकेट के प्रति अटूट समर्पण प्रेरणा देने वाला है.

Heartiest birthday wishes to @GautamGambhir. Your passion for cricket, competitive spirit and unwavering commitment to Indian cricket continue to inspire. May you be blessed with good health, happiness and continued success as you contribute to the growth and glory of Indian cricket. Wishing you a wonderful year ahead. — Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) October 14, 2026

पठान, रैना और अन्य खिलाड़ियों ने भेजी शुभकामनाएं

इरफान पठान ने गौतम गंभीर के लिए कहा कि वो यारों का यार है, दिल का साफ है और उनका यह दोस्त अपनी बात का पक्का है. इरफान ने सबसे अनोखे अंदाज में गंभीर को बधाई दी. वहीं सुरेश रैना ने कहा कि गंभीर हमेशा मैदान पर एक फाइटर की तरह लड़े और हमेशा भारतीय क्रिकेट के लिए समर्पित रहे हैं.

Yaaron ka yaar, dil ka saaf aur apni baat ka pakka my friend @GautamGambhir55 wishing you a very happy birthday. Wishing you loads of happiness, success and many more reasons to smile like this every day. Bas bhai, yeh smile hamesha bani rahe! Happy Birthday, mere bhai. https://t.co/74Pu7BEhgp — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 14, 2026

Happy Birthday, Gauti bhai 🎂🇮🇳 A fighter on the field, a champion at heart, and a man who has always stood tall for Indian cricket. Wishing you good health, happiness, and many more milestones in your journey. Keep inspiring, keep leading! 💙🏏 @GautamGambhir https://t.co/ayPHRYWBd3 — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) October 14, 2026

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