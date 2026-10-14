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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटGautam Gambhir Birthday: भारतीय क्रिकेटरों ने लुटाया गौतम गंभीर पर प्यार, युवराज-इरफान ने भेजी शुभकामनाएं

Gautam Gambhir Birthday: भारतीय क्रिकेटरों ने लुटाया गौतम गंभीर पर प्यार, युवराज-इरफान ने भेजी शुभकामनाएं

Gautam Gambhir 45h Birthday Wishes: युवराज सिंह से लेकर इरफान पठान समेत कई क्रिकेटरों ने गौतम गंभीर को उनके 45वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं भेजी हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Oct 2026 01:22 PM (IST)
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टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर आज 45 साल के हो गए हैं. साल 1981 में उनका जन्म आज ही के दिन दिल्ली में हुआ था. अपने बेबाक जवाबों के लिए पहचाने जाने वाले गंभीर को क्रिकेट जगत से खूब सारा प्यार मिल रहा है. पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने गंभीर के साथ क्रिकेट करियर के दिनों की तस्वीर साझा की. बता दें युवराज हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजी कोच बन गए हैं.

गंभीर इस समय टीम इंडिया के साथ हैदराबाद में हैं, जहां भारत और वेस्टइंडीज का चौथा टी20 मैच खेला जाना है. टीम इंडिया हैदराबाद में बड़ी जीत के साथ गंभीर को जन्मदिन का तोहफा देना चाहेगी. युवराज सिंह को अपना भाई कहा और उनके अच्छे भविष्य की कामना की. BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी उन्हें बधाई दी.

युवराज सिंह ने कहा भाई

युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम पर गौतम गंभीर के साथ टीम इंडिया में एकसाथ खेलने के दिनों की कई सारी तस्वीरें साझा कीं. उन्होंने लिखा - गौतम गंभीर, तुम जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं. कामना करता हूं कि तुम लगातार आगे बढ़ते जाओ. भाई, जन्मदिवस की शुभकामनाएं.

 
 
 
 
 
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BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दी बधाई

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने लिखा - आपको जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं. आपका क्रिकेट के प्ररती जुनून, प्रतिस्पर्धा की भावना और भारतीय क्रिकेट के प्रति अटूट समर्पण प्रेरणा देने वाला है.

पठान, रैना और अन्य खिलाड़ियों ने भेजी शुभकामनाएं

इरफान पठान ने गौतम गंभीर के लिए कहा कि वो यारों का यार है, दिल का साफ है और उनका यह दोस्त अपनी बात का पक्का है. इरफान ने सबसे अनोखे अंदाज में गंभीर को बधाई दी. वहीं सुरेश रैना ने कहा कि गंभीर हमेशा मैदान पर एक फाइटर की तरह लड़े और हमेशा भारतीय क्रिकेट के लिए समर्पित रहे हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 14 Oct 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Yuvraj Singh Gautam Gambhir Birthday GAUTAM GAMBHIR
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