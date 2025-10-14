44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच

Gautam Gambhir 44th Birthday: भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का आज 44वां जन्मदिन है. उनका जन्म 14 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में हुआ था. उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.

14 Oct 2025 09:32 AM (IST)
गौतम गंभीर आज अपना 44वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस मौके पर वह दिल्ली में ही है जहां भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है. वर्तमान में वह टीम इंडिया के हेड कोच हैं और आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करके वह बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे. बतौर प्लेयर भी उनका करियर शानदार रहा, वह टी20 वर्ल्ड कप (2007) और ओडीआई वर्ल्ड कप (2011) विजेता टीम का हिस्सा रहे. बतौर कप्तान उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी भी जीती और मेंटर रहते हुए भी केकेआर को चैंपियन बनाया. उनके कोच रहते हुए टीम इंडिया ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी का ख़िताब जीता.

गौतम गंभीर का जन्म 14 अक्टूबर, 1981 को दिल्ली में हुआ. उनके विकिपीडिया पेज के अनुसार गंभीर के दादा 1947 में मुल्तान से दिल्ली आए थे. गंभीर को उनके नाना नानी ने गोद लिया था, तब से वह उन्ही के साथ रहते थे. गंभीर ने 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया, उन्होंने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की. गंभीर ने अपने शुरूआती दिनों में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी से संजय भरद्वाज की कोचिंग में क्रिकेट के गुर सीखे.

2003 में किया इंटरनेशनल डेब्यू

गौतम गंभीर ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच बांग्लादेश के खिलाफ 11 अप्रैल 2003 में खेला था, ये ओडीआई मैच था. इसके एक साल बाद उन्होंने टेस्ट और फिर 2007 में टी20 डेब्यू किया. तीनों फॉर्मेट में गंभीर ने 242 इंटरनेशनल मैच खेले.

  • 58 टेस्ट- 4154 रन (9 शतक, 22 अर्धशतक)
  • 147 वनडे- 5238 रन (11 शतक, 34 अर्धशतक)
  • 37 टी20- 932 रन (7 अर्धशतक)

गौतम गंभीर 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, उन्होंने दोनों टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया. 2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में गंभीर ने 54 गेंदों में 75 रन बनाए थे. 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में गंभीर ने 97 रन तब बनाए थे जब सहवाग और सचिन तेंदुलकर के रूप में 2 बड़े विकेट जल्दी गिर गए थे.

गौतम गंभीर ने अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 बार (2012 और 2014) आईपीएल ख़िताब जिताया. गंभीर ने आईपीएल में केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला, कुल 154 मैचों में उन्होंने 4217 रन बनाए.

गौतम गंभीर कोचिंग करियर

अक्टूबर, 2018 में गौतम गंभीर ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपने लिस्ट ए क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे किए. इसके बाद उन्होंने 3 दिसंबर, 2018 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का एलान किया था. 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें मेंटर नियुक्त किया. 2024 में उन्हें केकेआर ने मेंटर बनाया, इस साल केकेआर ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ट्रॉफी जीती.

9 जुलाई, 2024 में बीसीसीआई ने उन्हें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया. उनकी कप्तानी में भारत ने इस साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता. पिछले महीने ही गौतम गंभीर के कोच रहते हुए भारत ने एशिया कप ट्रॉफी भी जीती.

2011 में हुई नताशा जैन से शादी

गौतम गंभीर ने 2011 में नताशा जैन से शादी की, दोनों का परिवार एक दूसरे को पहले से जानता था. गौतम गंभीर अभी दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहते हैं. अभी भारत की पूरी क्रिकेट टीम उनके घर डिनर पर आई थी.

गौतम गंभीर की नेटवर्थ

मायखेल ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में गौतम गंभीर की नेटवर्थ लगभग 265 करोड़ रुपये (2024 तक) बताई. बता दें कि वह ईस्ट दिल्ली से सांसद (2019-2024) भी रह चुके हैं. 2019 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
14 Oct 2025 09:32 AM (IST)
Gautam Gambhir
