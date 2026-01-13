कोई एक्ट्रेस तो कोई पॉलिटिशियन, जानिए टॉप-10 भारतीय क्रिकेटर्स की पत्नियां क्या करती हैं?

Top Ten Indian Cricketers Wife Work Profession: भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जुनून है. यही वजह है कि भारतीय क्रिकेटर और उनकी फैमिली हमेशा चर्चा में रहती है. फैंस मैदान पर उनकी परफॉर्मेंस की जितनी सराहना करते हैं, उतनी ही दिलचस्पी के साथ उनके निजी जीवन के बारे में भी जानने को आतुर रहते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया ने उनके जीवन को फैंस के और भी करीब ला दिया है. आज हम यहां उन 10 भारतीय क्रिकेटरों की पत्नियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने न सिर्फ उनकी जीवन में अहम भूमिका निभाई है, बल्कि खुद भी अपने करियर में एक अलग पहचान बनाई है.

टॉप-10 भारतीय क्रिकेटर्स की पत्नियां क्या करती हैं?

1. अनुष्का शर्मा – विराट कोहली की पत्नी

अनुष्का बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री और निर्माता हैं. उन्होंने साल 2008 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और कई हिट फिल्मों में काम किया है. उन्होंने साल 2017 में विराट कोहली से शादी की और अब उनकी एक बेटी और बेटा है. जिनका नाम वामिका और अकाय है. वहीं, अनुष्का खुद भी एक सफल निर्माता और उद्यमी हैं.

2. साक्षी सिंह – एमएस धोनी की पत्नी

साक्षी ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और ताज होटल में इंटर्नशिप के दौरान धोनी से मुलाकात हुई थी. दोनों ने साल 2010 में शादी की और 2015 में उनकी बेटी ज़ीवा का जन्म हुआ. साक्षी समाजसेवा से भी जुड़ी हैं और एक फाउंडेशन चलाती हैं.

3. रितिका सजदेह – रोहित शर्मा की पत्नी

रितिका एक स्पोर्ट्स मैनेजर हैं और कॉर्नरस्टोन नामक कंपनी के साथ वर्षों से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने साल 2015 में रोहित शर्मा से शादी की और उनके दो बच्चे हैं – बेटी समायरा और बेटा अहान. रितिका अक्सर मैचों के दौरान स्टैंड से रोहित को सपोर्ट करते नजर आती हैं.

4. उत्कर्षा गायकवाड़- रुतुराज गायकवाड़ की पत्नी

उत्कर्षा एक पेशेवर क्रिकेटर हैं और महाराष्ट्र की महिला टीम के लिए खेल चुकी हैं. उन्होंने लिस्ट ए और टी20 क्रिकेट में कई विकेट अपने नाम किए हैं. वे फिटनेस और पोषण विज्ञान में भी पढ़ाई कर रही हैं और पुणे के INFS संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं. रुतुराज और उत्कर्षा ने 3 जून 2023 को शादी की थी.

प्रीति नारायणन – रविचंद्रन अश्विन की पत्नी

अश्विन की पत्नी प्रीति उनके स्कूल और कॉलेज की मित्र रही हैं. दोनों की शादी साल 2011 में पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी. इस जोड़े की दो बेटियां हैं और प्रीति हमेशा अश्विन की निजी और पेशेवर जिंदगी में उनके साथ मजबूती से खड़ी रही हैं.

रीवाबा जडेजा – रवींद्र जडेजा की पत्नी

रीवाबा एक इंजीनियर और भारतीय जानता पार्टी की पॉलिटिशियन भी हैं. वो अभी गुजरात सरकार में मंत्री हैं. साल 2016 में रवींद्र जडेजा से शादी करने के बाद, वे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बनी हैं और उनकी एक बेटी भी है.

संजना गणेशन – जसप्रीत बुमराह की पत्नी

संजना एक लोकप्रिय खेल एंकर हैं और कई इंटरनेशनल टूर्नामेंटों में काम कर चुकी हैं. उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मॉडलिंग और मीडिया में कदम रखा था. उन्होंने साल 2021 में बुमराह से विवाह किया और दोनों का एक बेटा है, जिसका नाम अंगद है.

आथिया शेट्टी – केएल राहुल की स्टार पत्नी

आथिया बॉलीवुड अभिनेत्री और दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी हैं. उन्होंने साल 2015 में फिल्मों में कदम रखा था और 2023 में केएल राहुल से शादी की थी. इन दोनों जोड़े ने साल 2025 में एक बेटी, इवारा का स्वागत किया.

देविशा शेट्टी – सूर्यकुमार यादव की पत्नी

देविशा एक ट्रेंड डांसर हैं और एक समय पर नृत्य शिक्षक के रूप में काम करती थीं. उन्होंने साल 2016 में सूर्यकुमार से शादी की और अब बेकिंग और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं.

जया भारद्वाज – दीपक चाहर की पत्नी और सह-उद्यमी

जया दिल्ली की रहने वाली हैं और कॉर्पोरेट क्षेत्र से जुड़ी रही हैं. उन्होंने साल 2022 में दीपक चाहर से शादी की थी. दोनों ने मिलकर एक स्पोर्ट्स टेक कंपनी की शुरुआत की है, जो फैंटेसी गेमिंग से जुड़ी हुई है.