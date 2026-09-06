IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी से देवदत्त पडिक्कल, टीम इंडिया के इतने खिलाड़ी खेल रहे दलीप ट्रॉफी फाइनल

वैभव सूर्यवंशी से देवदत्त पडिक्कल, टीम इंडिया के इतने खिलाड़ी खेल रहे दलीप ट्रॉफी फाइनल

टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ी 2026 दलीप ट्रॉफी के फाइनल में खेल रहे हैं. खिताबी मैच ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच खेला जा रहा है. फाइनल मैच के पहले दिन ईशान किशन ने शानदार शतक लगाया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 06 Sep 2026 10:06 PM (IST)
Preferred Sources

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम यानी चेपॉक में 2026 दलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. खिताबी मैच में ईस्ट जोन और साउथ जोन की टीमें आमने-सामने हैं. ईस्ट जोन के कप्तान हैं ईशान किशन और साउथ जोन को लीड कर रहे हैं तिलक वर्मा. फाइनल मैच में टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ी खेल रहे हैं. 

ईस्ट जोन में कप्तान ईशान किशन के अलावा 15 साल के स्टार वैभव सूर्यवंशी भी हैं. साथ ही तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार भी ईस्ट जोन की टीम का हिस्सा हैं. इस टीम में अनुकूल रॉय और अभिमन्यु ईश्वरन भी बड़ा चेहरा हैं. अनुकूल रॉय आईपीएल में केकेआर के लिए खेलते हैं. वहीं अभिमन्यु ईश्वरन कई बार टीम इंडिया में सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला है. 

साउथ जोन की बात करें तो टीम की कमान तिलक वर्मा के हाथों में है. वहीं टीम में देवदत्त पडिक्कल और स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी हैं. टीम में इंटरनेशनल क्रिकेट खेले सिर्फ तीन ही खिलाड़ी हैं. वहीं सालों आईपीएल में खेले लेग स्पिनर श्रेयस गोपाल भी साउथ जोन की टीम का हिस्सा हैं. 

पहले दिन ईस्ट जोन ने बनाए 385-4 रन, ईशान किशन ने जड़ा शतक

चेपॉक में खेले जा रहे फाइनल मैच में पहले दिन का खेल खत्म होने तक ईस्ट जोन ने 4 विकेट खोकर 385 रन बना लिए हैं. स्टम्प्स के समय ईशान किशन 135 गेंद में 111 रनों पर हैं. वह 14 चौके और 2 छक्के जड़ चुके हैं. कुमार कुशाग्र 75 गेंद में 63 रनों पर नाबाद हैं. वह 4 चौके और 5 छक्के लगा चुके हैं. दोनों के बीच 160 गेंद में 144 रनों की साझेदारी हो चुकी है. इससे पहले वैभव सूर्यवंशी 37 गेंद में 44 रन बनाकर आउट हुए. अभिमन्यू ईश्वरन ने 86 गेंद में 72 रनों की पारी खेली. वहीं शिखर मोहन ने 120 गेंद में 85 रन बनाए.  

ईस्ट जोन की प्लेइंग इलेवन- अभिमन्यु ईश्वरन, वैभव सूर्यवंशी, कुमार कुशाग्र, सुदीप कुमार घरामी, शिखर मोहन, ईशान किशन (कप्तान/विकेट कीपर), मोहम्मद कौनैन कुरैशी, अनुकूल रॉय, मोहम्मद शमी, अभिजीत सरकार और मुकेश कुमार

साउथ जोन की प्लेइंग इलेवन- रिकी भुई, नारायण जगदीसन (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, शेख रशीद, तिलक वर्मा (कप्तान), स्मरण रविचंद्रन, श्रेयस गोपाल, त्रिपुराना विजय, मोहम्मद सिराज, चामा वी मिलिंद और एमडी निधिश

यह भी पढ़ें- 

दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने जड़ा शतक, ठोकी 10वीं सेंचुरी

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
Duleep Trophy Devdutt Padikkal ISHAN KISHAN Duleep Trophy Final Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
बिकनी पहन अनाया बांगर ने चलाया स्टीमर, वीडियो देख उड़े फैंस के होश
बिकनी पहन अनाया बांगर ने चलाया स्टीमर, वीडियो देख उड़े फैंस के होश
क्रिकेट
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
क्रिकेट
7 विकेट और 17 मेडन ओवर, भारतीय खिलाड़ी ने लूटी महफिल; जीत गई टीम
7 विकेट और 17 मेडन ओवर, भारतीय खिलाड़ी ने लूटी महफिल; जीत गई टीम
क्रिकेट
विराट की कप्तानी में टीम से बाहर होने पर सुरेश रैना ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने सवाल...
विराट की कप्तानी में टीम से बाहर होने पर सुरेश रैना ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने सवाल...
Advertisement

वीडियोज

Delhi Moti Bagh Building Collapse: 5 मंजिला इमारत ढही.. दिल्ली में कोहराम !।
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: लगातार 5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | ABP News
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: 5 मंजिला इमारत ढही, 50 जिंदगियों पर संकट !
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: मोती बाग इलाके में गिरी इमारत...मलबे में दबे 50 लोग!
CM Yogi in Chitrakoot: CM yogi ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। CM Yogi Speech
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
निजीकरण की खबरों पर ISRO का आया रिएक्शन, कहा - 'यह पूरी तरह से...'
निजीकरण की खबरों पर ISRO का आया रिएक्शन, कहा - 'यह पूरी तरह से...'
दिल्ली NCR
Watch: सत्य निकेतन में हादसे का पता इस वीडियो से चला, हादसे के ढाई घंटे बाद निकला स्टूडेंट
Watch: सत्य निकेतन में हादसे का पता इस वीडियो से चला, हादसे के ढाई घंटे बाद निकला स्टूडेंट
क्रिकेट
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
ओटीटी
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर दीपक कुमार ने किया बड़ा खुलासा
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा
इंडिया
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
ऑटो
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
एग्रीकल्चर
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
जनरल नॉलेज
कितनी पुरानी है Delhi University? किसने करवाया था निर्माण
कितनी पुरानी है Delhi University? किसने करवाया था निर्माण
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget