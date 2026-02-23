'रगड़ा' और 'घसीटा...', सकलैन मुस्ताक से लेकर शोएब अख्तर तक, टीम इंडिया की हार पर इन पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने उगला जहर
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को अपने पहले सुपर-8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका से करारी शिकस्त मिली है. इस हार के बाद अब तमाम पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बयान देना शुरू कर दिया है.
Pakistani Cricketers Spew Venom Over Team India Defeat: टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका से सुपर-8 में मिली शर्मनाक हार के बाद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों का बयान आना शुरू हो गया है. तमाम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स टीवी शो पर बैठकर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. वो बता रहे हैं कि भारत ने क्या गलत किया? भारत कैसे एक्सपोज हो गया?
बता दें कि अब तक पाकिस्तानी टीम का भी सेमीफाइनल में जाना तय नहीं है. उनको इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ अभी अपने दो मुकाबले खेलने हैं. खैर, आइये जानते हैं कि टीम इंडिया को मिली हार पर किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने क्या कहा है.
टीम इंडिया को मिली हार पर पाकिस्तानी क्रिकेटरों का बयान
मोहम्मद हफीज - पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने एक पाकिस्तानी शो पर कहा है कि साउथ अफ्रीका ने अपना बदला ले लिया है. बता दें कि टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर 2024 का टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था.
सकलैन मुश्ताक - पाकिस्तान के पूर्व स्पिन गेंदबाज सकलैन मुश्ताक ने तो सारी हदें पार करते हुए बयान दिया है. उन्होंने भी पाकिस्तानी शो में कहा कि साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया की ठीक-ठाक बेइज्जती कर दी है. उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ 'रगड़ा' और 'घसीटा' जैसे खराब शब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया.
शोएब अख्तर - पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी उसी पाकिस्तानी शो में कहा कि भारत की गेंदबाजी साउथ अफ्रीका के सामने एक्सपोज हो गई है.
मोहम्मद आमिर - पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने कहा कि टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के सामने पहली बार इस टी20 वर्ल्ड कप में चेज करने उतरा और एक्सपोज हो गई. भारत के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी को आमिर ने अहम बताया.
