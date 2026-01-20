हॉस्पिटल में इलाज के दौरान नर्स पर आया दिल, इस दिग्गज क्रिकेटर की लव स्टोरी है खास

क्रिकेट की दुनिया में कई दिग्गज ऐसे रहे हैं जिनकी पहचान सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी फैंस के बीच खूब चर्चा में रही है. न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज और टीम के पूर्व कप्तान केन विलियमसन भी उन्हीं नामों में शामिल हैं. शांत स्वभाव, क्लासिक बैटिंग और मैदान पर गरिमा के लिए पहचाने जाने वाले विलियमसन की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है.

इलाज के दौरान हुई मुलाकात

केन विलियमसन की प्रेम कहानी किसी क्रिकेट स्टेडियम या इवेंट से नहीं, बल्कि अस्पताल से शुरू हुई. साल 2015 में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ा. उसी दौरान उनकी मुलाकात नर्स सारा रहीम से हुई. सारा उस समय अस्पताल में अपनी ड्यूटी निभा रही थीं और केन की देखभाल कर रही थीं. यही मुलाकात धीरे-धीरे बातचीत में बदली और फिर दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया. मरीज और नर्स के रूप में शुरू हुई यह पहचान कब प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला.

बातचीत से बना मजबूत रिश्ता

इलाज के बाद दोनों संपर्क में बने रहे. फोन कॉल्स और मैसेज से शुरुआत हुई और समय के साथ रिश्ता गहराता चला गया. केन और सारा ने कभी अपने रिश्ते को पब्लिक दिखावे का हिस्सा नहीं बनाया. दोनों हमेशा निजी जिंदगी को निजी रखने में यकीन करते रहे. यही वजह है कि इतने सालों तक साथ रहने के बावजूद उन्होंने ज्यादा सुर्खियां नहीं बटोरीं.

कौन हैं सारा रहीम

सारा रहीम पेशे से नर्स हैं. उनका जन्म साल 1990 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुआ था. उन्होंने वहीं से पढ़ाई पूरी की. केन विलियमसन के साथ रिश्ते में आने के बाद वह न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गईं, लेकिन आज भी अपने प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं. वह कई बार केन के साथ क्रिकेट इवेंट्स में नजर आई हैं, लेकिन लाइमलाइट से दूरी बनाए रखती हैं.

शादी नहीं, लेकिन परिवार पूरा

केन विलियमसन और सारा रहीम ने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन पिछले 10 साल से ज्यादा समय से साथ हैं. साल 2020 में दोनों पहली बार माता-पिता बने और उनकी एक बेटी हुई. इसके बाद 2022 में बेटे का जन्म हुआ और 2024 में उनके परिवार में दूसरी बेटी आई. तीन बच्चों के माता-पिता बनने के बावजूद यह कपल बेहद सादा और शांत जीवन जीता है.

केन विलियमसन का शानदार करियर

केन विलियमसन न्यूजीलैंड के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. वह देश के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 हजार से ज्यादा रन दर्ज हैं. टेस्ट, वनडे और टी20—तीनों फॉर्मेट में उन्होंने अपनी क्लास साबित की है. टेस्ट में 33 और वनडे में 15 शतक उनके नाम हैं. तीनों फॉर्मेट मिलाकर उन्होंने 100 से ज्यादा अर्धशतक लगाए हैं.