हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहार्दिक से लेकर रोहित-विराट तक…सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले दुनिया के 5 क्रिकेटरों की लिस्ट देखिए

हार्दिक से लेकर रोहित-विराट तक…सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले दुनिया के 5 क्रिकेटरों की लिस्ट देखिए

दुनिया के ऐसे कई स्टार क्रिकेटर हैं, जो मैदान पर अपनी शानदार प्रदर्शन को लेकर खूब सुर्खियां बटोरते हैं. साथ ही मैदान के बाहर अपनी लक्जरी लाइफस्टाइल से भी फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 01 Feb 2026 08:29 AM (IST)
Preferred Sources

Five Cricketers In The World Wearing The Most Expensive Watch: क्रिकेटर मैदान पर अपनी खेल को लेकर खूब सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन अक्सर मैदान के बाहर अपनी लक्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी चर्चा में बने रहते हैं, जिसमें महंगी घड़ियों का उनका शौक एक प्रमुख हिस्सा है. कई क्रिकेटरों के पास महंगी घड़ियों का शानदार कलेक्शन भी है. दुनिया के सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट में मुख्य रूप से भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है. इस लिस्ट में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम टॉप पर है. जिनके पास लगभग 2.7 करोड़ रुपये की एक घड़ी है. यहां हम आपको उन 5 क्रिकेटरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दुनिया के सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले खिलाड़ी हैं.

सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले 5 क्रिकेटर 

1.हार्दिक पंड्या - 2.7 करोड़ भारतीय रुपये 

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या दुनिया के सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में टॉप पर हैं. हार्दिक अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. कई बार मैच के दौरान भी उनकी आकर्षक घड़ी ने फैंस का ध्यान खींचा है. हार्दिक के पास पाटेक फिलिप नॉटिलस घड़ी है, जो दुनिया में सबसे अधिक मांग वाली घड़ियों में से एक है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घड़ी की कीमत लगभग 2.7 करोड़ भारतीय रुपये है, जो इस लिस्ट के मौजूद किसी क्रिकेटर के पास नहीं है.

2. बेन स्टोक्स - 38.96 लाख भारतीय रुपये

दुनिया के सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स का दूसरे नंबर पर हैं. स्टोक्स इस लिस्ट में एकमात्र गैर-भारतीय क्रिकेटर भी हैं. उनके पास हबलॉट बिग बैंग घड़ी है, जो अपने स्पोर्टी और आधुनिक डिजाइन के लिए जानी जाती है. खिलाड़ियों और मशहूर हस्तियों के बीच लोकप्रिय, स्टोक्स की हबलॉट बिग बैंग घड़ी की कीमत लगभग 38.96 लाख भारतीय रुपये है, जो इसे इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे महंगी घड़ियों में से एक बनाती है.

3. रोहित शर्मा - 10.7 लाख भारतीय रुपये

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा दुनिया के सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. रोहित को भी लग्जरी घड़ियों का बहुत शौक है. उनकी सबसे महंगी घड़ी रोलेक्स स्काई-ड्वेलर है, जिसकी कीमत लगभग 10.7 लाख भारतीय रुपये से शुरू होती है. ये घड़ी अपने ड्यूल टाइम जोन फीचर और शानदार डिजाइन के लिए जानी जाती है.

4. एमएस धोनी - 9.25 लाख भारतीय रुपये

दुनिया के सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी चौथे नंबर पर हैं. धोनी की सबसे महंगी घड़ियों में से एक पैनेराई रेडिओमिर कैलिफोर्निया है, जिसकी कीमत लगभग 9.25 लाख भारतीय रुपये है. धोनी की पैनेराई घड़ियों के प्रति पसंद उनके बोल्ड, सैन्य-प्रेरित डिजाइन और बेजोड़ कारीगरी को दर्शाती है.

5. विराट कोहली - 8.60 लाख भारतीय रुपये

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दुनिया के सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. विराट के पास लगभग 8.60 लाख भारतीय रुपये की रोलेक्स डेटोना घड़ी है. इस घड़ी में गति मापने के लिए टैकीमेट्रिक स्केल लगा है और ये रेसिंग और खेल जगत के पेशेवरों के बीच काफी लोकप्रिय है. 

Published at : 01 Feb 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Ben Stokes VIRAT KOHLI Rohit SHarma MS DHONI HARDIK PANDYA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
बिहार
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: आजाद भारत में आज पहली बार रविवार को पेश होगा बजट | Nirmala Sitharaman |
Union Budget 2026: देश के आम बजट को लेकर UP के वित्त मंत्री का बड़ा बयान | Nirmala Sitharaman |
Union Budget 2026: आम बजट 2026 से जुड़ी जानिए 10 खास बातें | Nirmala Sitharaman | Economy
Pakistan में नहीं थम रहा गृह युद्ध, बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले | Munir | Breaking | ABP News
Union Budget 2026: बजट 2026-27 का काउंटडाउन शुरू, आज संसद में पेश होगा देश का आम बजट बजट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
बिहार
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
विश्व
Iran-US Tensions: 'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
जनरल नॉलेज
Diamond Licking Myth: क्या हीरे को चाटने से हो सकती है मौत, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
क्या हीरे को चाटने से हो सकती है मौत, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
हेल्थ
अल्जाइमर का महिलाओं पर ज्यादा असर का नई रिसर्च में खुलासा, क्या ओमेगा-3 घटा सकता है यह खतरा?
अल्जाइमर का महिलाओं पर ज्यादा असर का नई रिसर्च में खुलासा, क्या ओमेगा-3 घटा सकता है यह खतरा?
शिक्षा
UPPSC उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी: PCS मेन्स 29 मार्च से, एग्जाम कैलेंडर 2026 जारी
UPPSC उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी: PCS मेन्स 29 मार्च से, एग्जाम कैलेंडर 2026 जारी
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget