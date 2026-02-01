हार्दिक से लेकर रोहित-विराट तक…सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले दुनिया के 5 क्रिकेटरों की लिस्ट देखिए

Five Cricketers In The World Wearing The Most Expensive Watch: क्रिकेटर मैदान पर अपनी खेल को लेकर खूब सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन अक्सर मैदान के बाहर अपनी लक्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी चर्चा में बने रहते हैं, जिसमें महंगी घड़ियों का उनका शौक एक प्रमुख हिस्सा है. कई क्रिकेटरों के पास महंगी घड़ियों का शानदार कलेक्शन भी है. दुनिया के सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट में मुख्य रूप से भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है. इस लिस्ट में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम टॉप पर है. जिनके पास लगभग 2.7 करोड़ रुपये की एक घड़ी है. यहां हम आपको उन 5 क्रिकेटरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दुनिया के सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले खिलाड़ी हैं.

सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले 5 क्रिकेटर

1.हार्दिक पंड्या - 2.7 करोड़ भारतीय रुपये

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या दुनिया के सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में टॉप पर हैं. हार्दिक अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. कई बार मैच के दौरान भी उनकी आकर्षक घड़ी ने फैंस का ध्यान खींचा है. हार्दिक के पास पाटेक फिलिप नॉटिलस घड़ी है, जो दुनिया में सबसे अधिक मांग वाली घड़ियों में से एक है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घड़ी की कीमत लगभग 2.7 करोड़ भारतीय रुपये है, जो इस लिस्ट के मौजूद किसी क्रिकेटर के पास नहीं है.

2. बेन स्टोक्स - 38.96 लाख भारतीय रुपये

दुनिया के सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स का दूसरे नंबर पर हैं. स्टोक्स इस लिस्ट में एकमात्र गैर-भारतीय क्रिकेटर भी हैं. उनके पास हबलॉट बिग बैंग घड़ी है, जो अपने स्पोर्टी और आधुनिक डिजाइन के लिए जानी जाती है. खिलाड़ियों और मशहूर हस्तियों के बीच लोकप्रिय, स्टोक्स की हबलॉट बिग बैंग घड़ी की कीमत लगभग 38.96 लाख भारतीय रुपये है, जो इसे इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे महंगी घड़ियों में से एक बनाती है.

3. रोहित शर्मा - 10.7 लाख भारतीय रुपये

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा दुनिया के सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. रोहित को भी लग्जरी घड़ियों का बहुत शौक है. उनकी सबसे महंगी घड़ी रोलेक्स स्काई-ड्वेलर है, जिसकी कीमत लगभग 10.7 लाख भारतीय रुपये से शुरू होती है. ये घड़ी अपने ड्यूल टाइम जोन फीचर और शानदार डिजाइन के लिए जानी जाती है.

4. एमएस धोनी - 9.25 लाख भारतीय रुपये

दुनिया के सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी चौथे नंबर पर हैं. धोनी की सबसे महंगी घड़ियों में से एक पैनेराई रेडिओमिर कैलिफोर्निया है, जिसकी कीमत लगभग 9.25 लाख भारतीय रुपये है. धोनी की पैनेराई घड़ियों के प्रति पसंद उनके बोल्ड, सैन्य-प्रेरित डिजाइन और बेजोड़ कारीगरी को दर्शाती है.

5. विराट कोहली - 8.60 लाख भारतीय रुपये

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दुनिया के सबसे महंगी घड़ी पहनने वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. विराट के पास लगभग 8.60 लाख भारतीय रुपये की रोलेक्स डेटोना घड़ी है. इस घड़ी में गति मापने के लिए टैकीमेट्रिक स्केल लगा है और ये रेसिंग और खेल जगत के पेशेवरों के बीच काफी लोकप्रिय है.